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Evdeki tozlardan kurtulmak için neler yapılmalı?

Temizlik yaparken en çok muzdarip olunan durumlardan bir tanesi de tozlardır. Temizlik yaparken tozlardan daha uzun süre kurtulmak için bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. İşte tozlardan kurtulmak için pratik bilgiler...

10 Mart 2019 Pazar 19:14
Evdeki tozlardan kurtulmak için neler yapılmalı?

Temizlik yaparken en çok muzdarip olunan durumlardan bir tanesi de tozlardır. Temizlik yaparken tozlardan daha uzun süre kurtulmak için bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. İşte tozlardan kurtulmak için pratik bilgiler...

Evinize giren tozların birden çok kaynağı vardır. Bu kaynakların başında çevremizde biz farkında olsak da olmasak da sürekli gelişen yaşam döngüsü gelir. Her maddenin parçalanması ve oluşumu sırasında ortaya toz zerreleri çıkmaktadır. Buna ek olarak evlerde kullanılan örtüler, koltuklarımızdaki kumaş kaplamaları hatta bizim derimiz dahi sürekli partikül üreten ve toza neden olan kaynaklardır. Buna ek olarak evinizin bulunduğu konumda eve girecek toz miktarını ciddi derecede etkilemektedir. Eğer yola bakan ve araç trafiğinin yoğun olduğu bir konumda yaşıyorsanız evinizi havalandırmak adına cama veya kapıları açtığınızda kısa süre içerisinde tozlanma oluşması olasıdır.

Tozları çırpmayın

Ev hanımlarını sıklıkla yanlışa düştüğü noktalardan biri, tozları çırparak temizlemeye çalışmaktır. Bu yöntem tozlardan kurtulmanızı sağlamamakla beraber tozları havalandırarak yerlerini değiştireceğinden, ağzınıza burnunuza ve solunum yollarınıza kaçmasını da kolaylaştırır ve sağlık açısından hiç de istenmeyen durumlara neden olabilir.

Tozlu eşyaları yavaş hareket ettirin

Tozun yoğun olduğu bir bölgeyi temizleme işine giriştiyseniz yapmanız gereken ilk adım, o bölgedeki, eşyaları hızlı olmayan hareketler ile oradan uzaklaştırmak olmalıdır. Ne kadar yavaş hareket ederseniz tozların uçuşmasına o ölçüde engel olursunuz. Sonrasında ıslak bir bez yardımı ile yerdeki veya ilgilendiğiniz alan neresiyse oradaki tozları toparlayabilirsiniz. Suyla buluşan tozlar tutunma etkisi göstereceğinden uçmaları imkânsızlaşacaktır. Bu yolla tozları suya hapsetmeniz mümkündür.

Yerdeki tozlar nasıl temizlenir?

Dolap, raf, TV ünitesi benzeri yerlerdeki tozlardan bu şekilde kurtulduğunuzu varsaysak dahi yerlerin tozunu almaya kalkıştığınızda ne yazık ki yaptığınız temizlik boşa gidecektir. Titiz hanımlar için kabul edilemez olan bu durumdan kurtulmak ancak üç aşamalı biraz yorucu bir döngü izleyerek mümkün olabilmektedir. Öncelikle dolap ve rafların tozu alındıktan sonra iyi ve tozutmayan bir elektrikli süpürge ile yerler güzelce süpürülür ve ardından paspas yapılır. Süpürgeniz ne kadar kaliteli dahi olsa bir miktar tozutma yapması olasıdır. Havalanan tozların yatışması için 3-4 saatlik bir süreç geçmesi beklenir ve sonrasında dolap ve rafların tozu tekrar alınırsa uzun süreli bir temizlik ve tozlardan arınma sağlanabilir.

Toz tutmayan temizlik malzemesi kullanımı

Toz tutmadığı söylenen temizlik malzemeleri, tozun havada kalmasına ve solunum yollarınızdan girmesine daha çok imkân verdiğinden dolayı uzmanlarca tavsiye edilmemektedir.

 

 

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 19:14
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