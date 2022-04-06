Evdeki hesap çarşıya uymadı! Parti kuran eski HDP'li Ayhan Bilgen’den flaş karar

Türkiye’nin Sesi Partisi (SES) 31 Mart tarihinde İçişleri Bakanlığı’na belgelerini teslim ederek kuruldu.

31 kurucu üye ile yola çıkan partinin logosunun Demokratik Sol Parti’nin (DSP) logosuna benzerliği tartışmaları da beraberinde getirdi.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, HDP'nin eski milletvekili ve SES Partisi kurucusu Ayhan Bilgen, logoyu değiştirmek için harekete geçti.

SES’in logosunda güvercin simgesi olmasının ardından DSP’nin konuyu yargıya taşıyacağı açıklamaları üzerine Ayhan Bilgen, “Konuşarak çözelim” ifadelerini kaydetti.

Türkiye’nin Sesi Partisi, logoyla ilgili yeni bir çalışma yapma kararı aldı. Bir ay içerisinde Büyük Kurultay’ı toplayacak olan parti, partinin logosunu bu kurultayda değiştirecek.

Bu süreçte kurucular kurulu yeni logo için tartışmalar yapacak ve bir karar verecek.