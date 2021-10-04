Evde yapılabilecek 6 hobi!

Kimimiz evde canımız sıkılır diye dert yanar, kimimiz evde dinlenememekten dem vurur. Ama tüm bunlar için sizlere 6 hobi önereceğiz. Bu hobileri hayatınıza nakşettiğiniz zaman daha düzeyli ve daha motivasyonu yüksek bir hayatla baş başa kalabilirsiniz.

1. Yemek Pişirmek

Yemek pişirerek mutfakta daha çok vakit geçirmek, edinebileceğin en verimli hobi. Bu sayede hem en önemli ihtiyaçlarından birini karşılamış olacaksın hem de sağlıklı beslenerek kendine dikkat edeceksin. Yani bir taşta iki kuş!



2. Yağlı Boya Tablo Yapmak

Evinde geçirdiğin şu günlerde, yağlı boya yaparak hayata karşı yepyeni bir perspektif kazanabilirsin. Bir kere bu konuda iyi olduğunda daha önce hiç fark etmediğin kadar çok detayı görecek, kendini doğanın, nesnelerin ve renklerin büyüsüne kaptıracaksın.

3.Yeni Bir Dil Öğrenmek

Evden dışarı çıkmadan çevrim içi olarak yeni bir dil öğrenebileceğin pek çok servis ve uygulama var. Ayrıca, dil öğrenmenin pek çok alternatifi var. Bilmediğin dillerde yepyeni şarkılar dinleyerek, yepyeni filmler izleyerek de dilini geliştirebilirsin. İhtiyacın olan şeyler belli; kararlılık ve süreklilik. Planlı ve düzenli bir şekilde çalışarak evde geçirdiğin bu zaman dilimini yeni bir dil konusunda becerilerini geliştirmek için kullanabilirsin.



4. Maneviyatınızı güçlendirecek kitaplar okumak ve yazmak

Maneviyatınızı güçlendirmek için kitaplar okuyabilir. İbadetlerinizi büyük bir huşu içinde gerçekleştirebilirsiniz. Böylece hem bedeniniz hem de ruhunuz zenginleşecektir. Bilgiye dayalı, manevi yönününüzle ilgili kitaplar okuyup yazılar da yazabilirsiniz.

5. Duvar Süsleri Yapmak

Düğümleme (dokuma veya örgü yerine) teknikleri kullanılarak üretilen bir tekstil şekli olan makrome, uzun yıllardan beri bilinen ve el maharetine dayanan bir el sanatıdır.



6. Örgü yapmak

Örgü ile hem zihninizi, hem de bedeninizi rahatlatabilirsiniz. Farklı farklı örgü modelleri işleyebilir ve onlara uygun ürünlerle zenginleştirebilirsiniz.