Evde siyah nokta maskesi nasıl yapılır? Doğal siyah nokta maskesi tarifi

Yağ bezlerinin daha çok çalışmasından dolayı burun ve etrafında oluşan siyah noktalardan pek çok kimse rahatsızlık duyuyor. Doğal yöntemlerle siyah noktalardan kurtulmak mümkün.

Doğal siyah nokta maskesi tarifi

Maske 1

Malzemeler:

- 1,5 tatlı kaşığı kil

- 1 tatlı kaşığı badem yağı

- 1 tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı:

Bu malzemelerin hepsini bir kaba dökerek harmanlayın ve cildinize yedirerek sürün. 40 dakika yüzünüzde beklettikten sonra soğuk su ile iyice yıkayın. Bir de nemlendirici sürerseniz daha iyi olur. Bu tarifini verdiğimiz maskeyi haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.

Maske 2

Malzemeler:

- 6 adet taze çilek

- 1 yemek kaşığı bal

- 1 yemek kaşığı esmer şeker

- 1 yemek kaşığı taze limon suyu

Hazırlanışı:

Çileklerin köklerini koparın ve küçük küçük kesin. Sonrasında ise ezip, püre haline getirdikten sonra bir kaseye alın ve diğer malzemeleri de içine katarak iyice karıştırın. Yüzünüze sürdükten 10 dakika sonra ıslak ve sıcak bir havlu yardımı ile silin.