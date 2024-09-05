Evde sağlık hizmetiyle halk sağlığına yerinde destek

Halk Sağlığı Haftası’nın önemini bir kez daha vurgulayan Medipol Sağlık Grubu, Evde Sağlık Hizmetleri ile beraber topluma olan katkısını sürdürüyor. Uzman doktor muayenesinden serum tedavisi ve kan tetkiklerine, yara bakımı ve pansuman hizmetlerinden rehabilitasyon ve tıbbi görüntüleme hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan hizmetler, sağlık sorunları yaşayan bireylerin hastane ortamı yerine kendi evlerinin konforunda tedavi olmasına imkan tanıyor. Özellikle ameliyat sonrası iyileşme sürecinde olanlar ve kronik hastalıklara sahip bireyler için büyük bir kolaylık sağlayan bu hizmetler, halk sağlığını güçlendiren kritik bir destek sağlıyor. Medipol, evde bakım ve emzirme eğitimi gibi özel hizmetlerle de anne ve bebek sağlığını güvence altına alarak, toplumun en savunmasız üyelerine de ulaşmayı başarıyor.

“Halk sağlığında risk oluşturabilecek faktörlerle yerinde mücadele ediyoruz”

İstanbul’un tüm bölgelerinde uzman doktor ve deneyimli sağlık ekibi ile beraber ihtiyaç duyan hastalara hizmet verdiklerini dile getiren Medipol Sağlık Grubu Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatör Yardımcısı Nadire Karahan, “Evde sağlık hizmetleri toplumun her kesiminden ihtiyaç sahiplerine bulundukları yerde sağlık hizmeti sunumunu gerçekleştirilmesidir. Günümüz koşulları gereği tüm dünyada ve ülkemizde önemi giderek artmaktadır. Bu hizmetlerin başında evde uzman doktor muayenesi, serum tedavisi, enjeksiyon kan tetkikleri, numune alımları, yara bakımı, pansuman hizmetleri, tıbbi görüntüleme hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri, evde anne bebek bakım ve emzirme eğitimi gelmektedir. Geçirilen ameliyat ve taburculuk sonrası idame tedavisi devam eden hastalarımız için de kısa süreli hemşirelik hizmetleri bakımını gerçekleştirmekteyiz. İstanbul’un tüm bölgelerine hizmet veriyoruz. Her hastamızın sağlık hizmeti ihtiyacı farklı olmakla birlikte, deneyimli sağlık personeli ve ilgili branş doktorlarımızla ev ziyaretleri gerçekleştirmekteyiz. Ev ziyaretleri sonrası en kısa sürede bireyin bakım ihtiyaçlarına yönelik gerekli sağlık bakım hizmeti ve planlamamızı oluşturuyoruz. Halk sağlığında risk oluşturabilecek faktörlerle yerinde mücadele ediyoruz. Medipol Evde Sağlık Hizmetleri olarak ulaşılabilirliğimiz ve hizmet devamlılığımızla birlikte hastalarımızın yanındayız.” diye konuştu.

“Yara bakımı hakkını ciddi bilgiye sahip olduk”

Anneannesinin yatak yarası rahatsızlığı ile ilgili hizmet aldıklarını ve bu süreçte çok bilinçlendiklerini belirten Elif Özdemir, “Medipol ile anneannemin yatak yarası sorunu sonrası tanıştık. Birkaç internet araştırmasıyla ulaştık. Evde sağlık ekibi ile tanıştık ve çok mutluyuz. Dört ay önce başladı sürecimiz. Çok hızlı yol kat ettik çünkü alanında çok başarılı hemşirelerle ve çok iyi bir ekiple çalıştık. Sürekli bizim yanımızdalardı. Bu süreçte Medipol‘den bu hizmeti alıyor olmak bize zaman ve anneannemin konfor alanını koruma anlamında çok büyük avantaj sağladı. Yatak yarası uzun süre yatmaktan kaynaklı oluyor. Bizi çok bilgilendirdiler ve bilinçlendik. Yara bakımı hakkını ciddi bilgiye sahibiz. Artık neyi yapmamız neyi yapmamamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Anneannemi evinden dışarı çıkartmadan bu hizmeti alabiliyor olmak bizim için çok önemliydi.” dedi.

“Bu hizmet halk sağlığı açısından çok önemli”

Ayağı kırıldıktan sonra hastaneye gidemeyeceği için bu hizmeti aldığını ve ço çok memnun olduğunu ifade eden 69 yaşındaki Kadriye Zeren, “Motor kullanıyorum üç tekerlekli. Hava kararmaya yakındı, park edemedim çukura düştüm. Bacağım kırıldı ve sonra ameliyat oldum. Sakarya Devlet Hastanesi’nden sonra buraya geldim. Orada bakan kimsem olmadığı için burada kızımın yanındayım. Kızım da bu arada hamile. Doğumu çok yakın. Onun için biz hastaneyle de temas kurduk. Doktorlarımız, hemşerilerimiz geldiler. Evde tedavime başlandı. Benim hastaneye buradan taşınmam çok zor. Hastane uzak, ben zaten 15-20 senedir Medipol‘ün hastasıyım. Çok memnun olduğumuz için tekrar Sakarya‘ya gidip gelmek istemedik. O yüzden Medipol’e başvurduk. Doktorumuz da, hemşirelerimiz de yardımcı oldular. Önce tabi pansumanla başlandı. 2-3 günde bir geldiler pansumanımı yaptılar. İhtiyaç duyduğum her an çağırıyorum ve hemen geliyorlar. Bu hizmet halk sağlığı açısından çok önemli. Çok memnunum. “ ifadelerini kullandı.