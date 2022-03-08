Evde pizza nasıl yapılır? Evde kolay pizza tarifi

Evde karışık pizza tarifi için malzemeler

Pizza hamuru için;

5 su bardağı un

2 yemek kaşığı kuru maya

1 yemek kaşığı şeker

Yarım yemek kaşığı tuz

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Pizzanın altına serpmek için 2 yemek kaşığı mısır unu (evde varsa)

Pizza Sosu için;

1 su bardağı domates salçası

Yarım çay bardağı ılık su

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 Yemek kaşığı tereyağı

3 Yemek kaşığı sıvı yağ

2 diş dövülmüş sarımsak

Pizzanın Üzeri için;

Rendelenmiş kaşar peyniri

Sucuk

Mantar

Zeytin

Salam

Sosis

Hazır mısır (haşlanmış)

Domates

Yeşil biber

Evde karışık pizza tarifi nasıl yapılır?

Önce hamur için malzemelerin hepsini bir kapta karıştırıp, kulak memesi kıvamında bir hamur elde ediyoruz. Hazırlanan hamuru, sıcak bir yerde üzeri kapalı olarak 30 dakika mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalanan hamuru iki eşit parçaya bölüp, pizza tepsisinin büyüklüğünde açıyoruz. İsteyenler küçük ebatlarda da yapabilirler. Her iki tepsiye yağlı kağıt serip, birer yemek kaşığı mısır unu serpiyoruz ve açtığımız hamuru üzerine yayıyoruz. Pizzanın hamuru pişerken fazla kabarmaması için, çatalla her tarafını deliyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, 10 dakika pişiriyoruz. Bu arada sosu ve üzerinin malzemelerini hazırlıyoruz. Yarı pişen hamuru fırından alıp, üzerine sosu kaşıkla sürüyoruz ve rendelenmiş kaşar peynirini ve diğer üst malzemeleri dizip, fırının alt katında yaklaşık 20 dakika veya kenarları kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Dilimlemeden önce, 5 dakika dinlendiriyoruz.