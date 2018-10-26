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Evde pizza nasıl yapılır?

Evde pizza yapmak artık çok kolay. Evde pizza yapmak isteyenler için pratik tarif yazının devamında…

26 Ekim 2018 Cuma 19:48
Evde pizza nasıl yapılır?

EVDE PİZZA HAMURU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 tatlı kaşığı tuz

1 bardak ılık su

1 tatlı kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı zeytinyağı

5 su bardağı un

EVDE PİZZA YAPILIŞI

Evde pizza hamuru yapmak için önceden hazırladığınız su ile mayayı karıştırınız ve 15 dakika bekletiniz. Elde ettiğiniz karışımı yoğurmak için alarak su ekleyiniz sonra ise hamurun ortasını açıp tuzu kenarlara ekleyiniz.

Hazırladığını öbür kaptaki maya karışımını boşaltın ve üstüne zeytinyağı ilave ediniz, bu işlemlerden sonra hamurunuzu yoğurmaya başlayınız.

Şimdi de yoğurduğunuz hamuru yuvarlak şekline getirip üst kısmına ve hamurun bulunduğu kabın iç yüzeyine yağ sürünüz.

Son aşamada ise hamurun bulunduğu kabın üzerini kapatınız ve oda sıcaklığında beklemeye bırakınız.

Bu işlemlerden 40 dakika sonra hamurunuzu önceden yağladığınız tepsiye yayınız ve 1-2 kaşık domates salçası dökünüz, sonrasında damak tadınıza uygun istediğiniz malzemeleri (kaşar, mantar, sucuk, sosis, salam, mısır, soğan, jambon, dana kıyma... Eşit şekilde pizzanın üstüne yayınız.

Pizza yaparken fırınınızın ayarının 200 derece olması gerekmektedir.

 

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 19:48
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