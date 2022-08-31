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Kadın - Aile Evde pekmez nasıl yapılır? Tam ölçülü üzüm pekmezi tarifi:
Kadın - Aile

Evde pekmez nasıl yapılır? Tam ölçülü üzüm pekmezi tarifi:

Sağlık için son derece önemli olan pekmezi evlerinde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki, ev yapımı pekmez nasıl yapılır? Pekmez için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü denenmiş pekmez tarifi | Nefis ev yapımı pekmez tarifi

Yeniakit Publisher
2022-08-31 18:41:00 -
Evde pekmez nasıl yapılır? Tam ölçülü üzüm pekmezi tarifi:

Pekmez ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece faydalıdır. Evinizde tazecik üzümlerden kendi pekmezinizi hazırlamanız ise son derece kolay. İşte, leziz pekmez tarifi:

Tam ölçülü üzüm pekmezi tarifi:

Malzemeler:

  • 4 kilo üzüm (siyah ya da yeşil olabilir)
  • 1.5 tatlı kaşığı karbonat
  • 2 su bardağı su

Evde pekmez nasıl yapılır?

Üzümleri saplarından ayırıp güzelce yıkayın.

Ardından üzümleri ve 2 su bardağı suyu bir tencereye alıp, kaynatmaya başlayın.

Arzu ederseniz üzümleri 40 dakika kadar düdüklü de pişirebilirsiniz.

İyice yumuşayan üzümleri bir kevgir yardımıyla süzün.

Sonrasında pekmezi ince tel süzgeçten geçirin.

Posadan arındırdığınız pekmezi yeniden tencereye alın.

Tencereye karbonatı ekleyip kısık ateşte karıştırarak pişirmeye devam edin.

Yaklaşık 10 dakika sonra tencereyi ocaktan alıp kapağını kapatın.

Bir gece boyunca pekmezinizi mayalanması için dinlendirin.

Ertesi gün pekmezi yeniden ocağa alın.

Yaklaşık 1,5 saat daha pekmezi kaynatın.

İşte, bu kadar kolay: Pekmeziniz hazır.

Afiyet olsun.

Ev yapımı salça tarifi | Kolay nefis domatesli biber salçası tarifi tam ölçülü
Ev yapımı salça tarifi | Kolay nefis domatesli biber salçası tarifi tam ölçülü

Kadın - Aile

Ev yapımı salça tarifi | Kolay nefis domatesli biber salçası tarifi tam ölçülü

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