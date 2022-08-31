Evde pekmez nasıl yapılır? Tam ölçülü üzüm pekmezi tarifi:
Sağlık için son derece önemli olan pekmezi evlerinde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki, ev yapımı pekmez nasıl yapılır? Pekmez için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü denenmiş pekmez tarifi | Nefis ev yapımı pekmez tarifi
Pekmez ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece faydalıdır. Evinizde tazecik üzümlerden kendi pekmezinizi hazırlamanız ise son derece kolay. İşte, leziz pekmez tarifi:
Tam ölçülü üzüm pekmezi tarifi:
Malzemeler:
- 4 kilo üzüm (siyah ya da yeşil olabilir)
- 1.5 tatlı kaşığı karbonat
- 2 su bardağı su
Evde pekmez nasıl yapılır?
Üzümleri saplarından ayırıp güzelce yıkayın.
Ardından üzümleri ve 2 su bardağı suyu bir tencereye alıp, kaynatmaya başlayın.
Arzu ederseniz üzümleri 40 dakika kadar düdüklü de pişirebilirsiniz.
İyice yumuşayan üzümleri bir kevgir yardımıyla süzün.
Sonrasında pekmezi ince tel süzgeçten geçirin.
Posadan arındırdığınız pekmezi yeniden tencereye alın.
Tencereye karbonatı ekleyip kısık ateşte karıştırarak pişirmeye devam edin.
Yaklaşık 10 dakika sonra tencereyi ocaktan alıp kapağını kapatın.
Bir gece boyunca pekmezinizi mayalanması için dinlendirin.
Ertesi gün pekmezi yeniden ocağa alın.
Yaklaşık 1,5 saat daha pekmezi kaynatın.
İşte, bu kadar kolay: Pekmeziniz hazır.
Afiyet olsun.