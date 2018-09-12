Evde maydanoz nasıl yetiştirilir?

Evde balkonda saksıda maydanoz yetiştirmenin püf noktaları:

MAYDANOZ İÇİN TOPRAK NASIL OLMALIDIR?

Maydanoz en iyi gevşek toprakta yetişir. Toprağın hava alması önemlidir. İkinci dikkat edilecek nokta ise toprağın besin ve PH değeridir. PH değeri 6-7 civarında olması tercih edilir. Yarısını torf toprağı, diğer yarısını da besinli topraktan oluşturabilirsiniz. Böylece gevşek, hava alan ve gerekli değerlere sahip bir toprak karışımımız olacaktır. Maydanozun narin kökleri kendilerini böyle gevşek bir toprakta daha kolay salacaktır.

MAYDANOZ TOHUMLARI NASIL HAZIRLANIR?

Tohumların belirli bir filizlenme süreci vardır. Bu adımı isterseniz geçebilirsiniz ama filizlenmeyi hızlandırmak istiyorsanız içi sabunlu hafif sıcaklıkta bir su içerisinde 1 saat kadar bekletin. Bu yöntem tohum kabuklarını zayıflatarak filizlenme hızını arttıracaktır. Daha sonra tohumları iyice yıkayın ve tekrar sabunsuz hafif sıcak suda bir gece bekletin. Ardından tohumlarınızı bir yağlı kâğıt üzerinde kurumaya bırakın. Artık tohumlarınız ekilmeye hazırlar.

MAYDANOZ İÇİN DOĞRU EKİM ZAMANI NEDİR?

Maydanozlar soğuğu sevmezler. Bu yüzden soğuklar geçtikten sonra tohumlar ekilmelidir. Mart sonu veya nisan başı genelde uygun bir zaman aralığıdır.

MAYDANOZ TORAĞA NASIL EKİLİR?

Saksınızın ve ekeceğiniz alanın büyüklüğünü siz seçebilirsiniz. Ancak tohumları birbirinden 7 cm uzaklık vermeniz büyümesi ve gerekli besinleri topraktan alabilmesi için en uygun ortamı sağlayacaktır. Ayrıca kazılan alanın çok derin olmasına gerek yoktur. Üzerine çok az bir toprak(1-1,5 cm) atmanız da yeterli olacaktır.

MAYDANOZ NASIL IŞIK SEVER?

Saksınızı sabah güneşi alan bir yere koymanız yeterli olacaktır.

MAYDANOZ NASIL SULANIR?

Büyüme safhasında haftada 2 kere sulamanızı öneriyoruz. Çok sıcaklarda haftada 3 veya 4 kere de sulanabilir. Toprağın hafif nemli kalmasını sağlamanız kâfidir.

OTLARDAN TEMİZLEME

Yabani otlar saksınızda bitmeye başlayabilir. Bu bitkiler topraktaki besine ortak olacaktır. Bunun için sürekli olarak bu yabani otları temizleyiniz.

YEŞİL BİTKİ BESİNİ

Ayda 1 kere bitki besini vermeniz saksıdaki toprağın minerallerini korumasını ve maydanozların besin almaya devam etmesini sağlayacaktır.

MAYDANOZ TOPLAMA

Maydanozunuz bir dalında 3 yaprak çıkarttığı zaman toplanabilir. Toplama sırasında yalnızca yaprakları değil sapını da almanız hem maydanozunuzu canlandıracak hem de siz de maydanoz sapında bulunan faydalı vitaminlerden yararlanabileceksiniz.

Evet, maydanoz ister bahçede ister balkonunuzda veya evinizin ışık gören bir yerinde olsun yetiştirmesi oldukça basit mucizevî bir bitki. Küçük bir saksı, biraz toprak ve maydanoz tohumları ile siz de bu bitkiden evinizde yetiştirerek kullanabilirsiniz.