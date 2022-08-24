Evde marul yetiştiriciliği: Marul kaç günde yetişir? Marul yetiştirme koşulları

Marullar dayanıklılıkları, ağırlıkları ve şekilleri itibariyle farklı tohum çeşitleriyle yetiştirilmektedir. Bunların ilki olarak iri kıvırcık marul çeşidi sıcaklara iyi dayanır. Yaprakları gevrektir ve canlı yeşildir. İkinci ele alacağımız çeşit arapsaçı marul çeşittir. Hasadında üçlü dörtlü demetler ile toplandığı gözlenir. Ortalama ağırlığı 600 gr’dır. Bunların yanında yedikule marul ise göbekli bir marul çeşididir. Yaprak açık yeşildir.

Marul tohumu ekimi toprak hazırlığından sonra topraklar direk serpme ekim yapılır. Dekara 150-200 gr tohum gereklidir. Ekim derinliği 2 cm olması önerilir. İyi bir çimlenme için toprak sıcaklığı 4 ºC ile 25 ºC arasında olması gerekir. Tohum ekiminden 7-10 gün sonra tohumlar çimlenir. Tohumlar çimlenip fideler 3-4 yapraklı olduğunda seyreltme işlemi yapılmalıdır.

Tek yıllık serin iklim sebzesi olan marulun yetişme süresi 2-4 ay olarak değişir. soğuğa kısmen dayanıklıdır, nemli havalara gereksinim duyar. Türkiye’nin bütün bölgelerinde marul yetiştiriciliği yapılabilir.

Yazları serin bölgelerde yazlık çeşitler yetiştirilebilir. Marul yetiştiriciliğinde en uygun sıcaklık 15-17 0C arasındadır. Baş bağlayan çeşitler ise bağlamayan çeşitlere göre daha dayanıksızdır.

Marul iyi drene olmuş humusça zengin toprakları sever. Asitli topraklarda kalite bozulur. Tuzluluğa orta derece dayanıklıdır. Fideler 6-7 yapraklı olunca tarlaya dikilirler. Fideler sıra arası 30-35 cm, sıra üzeri 25-30 cm olması önerilir.

Dikim sonrası fidelere bol can suyu verilmelidir.Dikimden sonra yabancı ot kontrolü yapılmalıdır marul yetiştiriciliğinde damlama sulama önerilir. Fazla sulama kök çürüklüğüne neden olur, hasada yakın periyotta aşırı sulama ve gübrelemeden kaçınılmalıdır.

Marullarda hasat yapraklar kartlaşmadan ve tohuma kalkmadan yapılmalı aksi takdirse hasadı geciken marullarda acılaşma görülmektedir.Marul genelde elle hasat edilir.

Hasat edilecek ürünü belirlemek tamamen deneyim işidir. Yetiştiricilik ürünün iklim isteklerine tamamen uygun şartlarda ve doğru ekim zamanında yapılıyorsa, çeşidin tipik özelliklerini sergilemesi beklenebilir. Bunlar: en, boy, göbek yapıp yapmadığı vs gibi özelliklerdir.

Sıcak havalarda hasat edilen ürün çabuk solar, kalitesi düşük olur. Bu nedenle hasadın günün erken saatlerinde yapılması uygun olur.Tarladaki bitkinin hepsi aynı anda hasat olgunluğuna ulaşmadığından hasadın birkaç kez yapılması gerekebilir.

Evde marul yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Evde marul yetiştirmek için seçeceğiniz saksının çok derin olmamasına özen gösterin. Birden fazla marul ekecekseniz marulların büyüdükçe yapraklanıp birbirinin üstünü kapatmaması için ya uzun saksıları seçmelisiniz ya da her bir marul fidesi için ayrı ayrı küçük saksılar almalısınız.

Marul Kaç Günde yetişir?

Marul tek yıllık serin iklim sebzesidir. Yetişme süresi 2-3 ay gibi kısa süreli olan salata ve marul tiplerinde açıkta ve örtü altında değişik mevsimlere uygun olarak ıslah edilmiş çeşitlerle arka arkaya yılın 12 ayı üretim yapmak mümkün olmuştur.

Marul yetiştirme Koşulları

Salata ve marullar soğuğa kısmen dayanıklı, nemli hava koşullarına gereksinim duyan serin, ılık iklim sebzesidir. Yazları serin geçen bölgelerde yaz yetiştiriciliği de mümkündür. Bu bakımdan yaz aylarında 1000-1500 m. olan yayla kesiminde yazlık çeşitlerin yetiştirilmesi mümkündür.

Topraksız tarımda marul kaç günde yetişir?

Hidroponik sistemde marulun yaşam döngüsü döngüsü, geleneksel olarak yetiştirilen marul ile karşılaştırıldığında çok kısadır; yetiştiriciler 35 ile 40 günlük üretimden sonra hasat edebilirler

Marul yetiştiriciliği kazancı

Serada havuz sistemi ile marul üreten aile, daha hızlı verim alarak para kazanabiliyor. Topraksız havuz sistemi ile marul üretimi yapabilirsiniz.

Marulu çabuk büyütmek için ne yapmalı?



Marul organik maddeyi çok sever. Bu topraklarda hızlı gelişerek kısa sürede hasat olgunluğuna gelir. Bu nedenle fide dikiminden önce toprak yanmış ahır gübresi ile 4-5 ton/da gübrelenmelidir. Ziraat Mühendisi kontrolünde vegetatif dönem boyunca N, P ve K gübrelemesi yapılabilir.

Marul nasıl hasat edilir?

Ekimden hasada kadar geçen zaman ortalama 65-130 gün gerektiriyor. Dikim ile hasat arasında ise ortalama 30 ile 70 gün geçiyor. Hasat olgunluğuna erişmiş marullar, kök boğazı kısmından başlar kesilerek hasat ediliyor. Bu sırada yapraklara toprak bulaşmaması için çaba sarf ediliyor. Mahsullerin içinden hasta ve sararmış olanlar ayrılıyor. Yerli marul çeşitlerinde hasat genellikle birkaç seferde yapılıyor.