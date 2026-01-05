Evde mahsur kaldı, itfaiye son anda kurtardı
Sivas’ta yangında içeride mahsur kalan 90 yaşındaki bir kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Sivas’ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan 2 katlı müstakil bir evde çıkan yangında, evde mahsur kalan Abdurrahman Pınar (90) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Hastaneye kaldırıldı
Pınar'ın yaşadığı 2 katlı müstakil evde, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden çevredekiler, 112'ye ihbarda bulundu. Adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler kısa sürede yangına müdahale etti. Abdurrahman Pınar'ın evde mahsur kaldığı bilgisi üzerine, maske takan itfaiye erleri içeri girdi. Çalışmanın ardından Abdurrahman Pınar, baygın halde çıkarılıp ambulansa taşındı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Pınar, hastaneye kaldırıldı ve durumunun kritik olduğu bildirildi.
Pınar'ı yanan evden alıp çıkan itfaiye ekibindeki, maskesini çıkaran erin baş kısmından yoğun buhar yükseldiği görüldü. Nefes nefese dinlenmeye çalışan itfaiye erinin arkadaşlarına "Omuz başlarım yandı" dediği duyuldu. O anlar, kameraya yansıdı.
İtfaiyecilerin çalışmasıyla yangın 1 saatte söndürüldü. Sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangının kesin çıkın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.