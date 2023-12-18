Evde kurutulmuş meyve! Kabukları şifa deposu sakın atmayın: Portakal-mandalina-hurma ve limon! Bu yöntem ile aylarca taptaze kalıyor

Evde Kurutulmuş Meyve Tarifi İçin Malzemeler

1 adet portakal

1 adet mandalina

1 adet kivi

1 adet elma (Yeşil-kırmızı)

1 adet limon

1 adet cennet hurması

Yağlı kağıt

Evde Kurutulmuş Meyve Tarifi Nasıl Yapılır?

Meyvelerin kabuklarını güzelce yıkıyoruz mümkünse 10 dakika kadar sirkeli suda bekletebilirsiniz. Daha sonra kağıt havlu ile kurulayıp, olabildiğince ince dilimler halinde doğrayalım.

Elmanın biber oyacağı ile çekirdek kısmını çıkarabilirsiniz.

Sırasıyla bütün meyveleri incecik doğrayalım. İkiye katlanmış yağlı kağıt arasına birbirlerine değmeyecek şekilde dizelim ve üzerini tamamen yağlı kağıt ile örtelim.



Petek üzerı̇nde kurutma bu şekilde yağlı kağıt arasındaki meyvelerimizi peteğin üzerine alalım. 6-7 saatte ters düz yaparak çevirelim.

Peteğin sıcaklığına göre kuruma süresi değişecektir ( kombi 40-45 derece arasında yanıyor. Portakal-mandalina-hurma ve limon 3 günde elma ve kivi ise 2 günde kurudular)

Soba üzerinde kurutma sobanızın çok harlı yani tam ateşli yanarken hali değil, daha dinlenme anında yandığı zamanlarda yine yağlı kağıt arasında olan meyvelerinizi.

Fırın telinizin üzerine alarak sobanızın üzerine koyun. Petek üzerindeki gibi değil soba üzerinde iken 2-3 saatte bir çevirmeniz gerekecektir.

Tam anlamıyla kuruduğunu düşünmediğiniz meyveleri yine tel üzerindeyken sobanın yakınında tutarak tekrar nemlenmesini önlemelisiniz.

Daha sonra yine ilk sıcaklığı giden sobanızın üzerine koyup aynı olayı tekrarlamalısınız ta ki meyveleriniz kuruyana kadar.

Çok yüksek ısıda olmayan doğalgaz sobanızın üzerine fırın teli koyarak kurutma işlemi yapabilirsiniz. Bu sobalarda ateş çok etkili olacağından dikkatli davranılmasında fayda var.

eğer ısınma sisteminiz yerden ısıtma ise sizin için tek çare fırın.

Bunun için yağlı kağıda dizilmiş meyvelerinizi 70 derecede ısıtılmış bir fırında gerçekleştirmelisiniz. Bu şekilde 8-10 saate kuruma gerçekleşir.

Dilediğiniz bitki çayına atıp aroma verebilir, sizler ve çocuklarınız için nefis bir atıştırmalık olabilir,.

Ya da kıyamayıp dekor amaçlı kullanabilirsiniz.