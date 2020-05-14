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Aktüel

"Evde kal" mesajını gökyüzünden böyle verdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamındaki "evde kal" mesajı gökyüzünden veriliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:59:09 -
"Evde kal" mesajını gökyüzünden böyle verdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamındaki "evde kal" mesajı gökyüzünden veriliyor. İnegöl Belediyesi bünyesinde paramotor ile uçan pilot her gün 1 saat uçuş yaparak "evde kal" diyor.


İnegöl Belediyesi korona virüs salgınında vatandaşları bilinçlendirmek için sosyal sorumluluk projelerine öncelik verdi. Belediye bünyesinde bulunan Doğa Sporları ve Turizm Merkezinde bulunan paramotorla her gün ilçe halkına "evde kal, hayat evde ve hayırlı Ramazanlar" mesajı veriliyor.


Paramotor pilotu İbrahim Dinçer, her gün ilçe semalarında uçarak paramotorun arkasına astığı pankartla sosyal mesaj veriyor. Paramotor ilçenin üzerinde her gün 1 saat uçuş yapıyor.


İbrahim Dinçer, "Belediye olarak bir karar alındı. Korona virüs sürecinde insanlar evde kaldığı zamanlarda "hayat evde" kamu spotunu uçuruyoruz. Sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde "evde kal" mesajını uçuruyoruz. Ramazan ayı boyunca da "Hayırlı Ramazanlar" mesajı uçuruyoruz. İnegöl halkı sokağa çıkma yasağına uyuyor" dedi.

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