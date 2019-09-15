Yıl boyu mis kokulu kuru incir yiyebilmek için kendi meyvenizi kendiniz kurutabilirsiniz. Peki, evde incir nasıl kurutulur?

İncir ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece faydalı bir meyvedir. İçerdiği vitamin ve minareller sayesinde kalp sağlığı için önemli olan incir aynı zamanda lifli yapısından dolayı bağırsakları düzenler.

Tazecik incirleri yiyebilmek için zamanla yarışmak gerekir. Bu nedenle kış boyu incir tüketebilmeniz için dalından topladığınız ya da satın aldığınız incirleri evde kurutabilirsiniz.

İşte, evde incir kurutmanın püf noktaları!

Öncelikle incirleri güzelce yıkayıp, kurulayın. Sonrasında incirlerin sap kısımlarını, çürük ve darbeli yerlerini kesin. Baş kısımdan sapına doğru kesip ortadan ikiye bölün.

Güneşte incir nasıl kurutulur?

Güneş alan bir yere temiz bir tülbent serin. Tülbendin üzerine incirleri aralıklı olarak yerleştirin. İncirlerin hijyeni için incirlerin üzerine bir tülbent daha serin. Günde 3-4 kez incirleri çevirin. Birkaç gün içinde incirleriniz kuruyacaktır.

Fırında incir nasıl kurutulur?

İncirleri kesin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Ardından tepsiyi fırına sürün. Fırının ısısını 50 dereceye getirin. Kurutma işlemi sırasında fırının kapağının aralık olmasına dikkat edin. Saat başı incirleri ters yüz edin. Bu işlem yaklaşık 10-11 saat sürecektir.