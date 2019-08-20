Evde incir kurtlanmadan kurutmanın püf noktası

Her mevsim ulaşılamayan inciri el altında tutan kurutma yöntemi dikkatli yapılmalıdır. Kurutma sırasında yapılan hatalar incirin kurumasına sebep olup inciri ziyan edebilir.

BİRİNCİ YÖNTEM

İncirlerin kesik yerlerini yukarı bakacak biçimde tel ızgaraya ve ya tepsiye sıralayın. İncirleri, böcek ve sineklerden muhafaza etmek adına üstünü bir ince bez ile örtün ve güneşte kuruması için bekletin. Doğru biçimde kurutulması için, meyvelerin hem üzerinde hem de altında hava giriyor ve çıkıyor olmalı. Geceleri incirleri içeri getirin, fakat sabah yeniden güneşte bırakın. 2-3 gün süresince kurutun. İncirleri sıktığınızda suyu çıkmıyor, yumuşak ve esnekse, incirler kurumuş anlamına gelir. İncirleri tam olarak kurutamazsanız, bir zaman sonra kurtlanır.

İKİNCİ YÖNTEM

İncirleri ikiye ayırıp tepsiye sıraladıktan sonra, bu kez incirleri güneşe koymayıp fırına koymalısınız. Fırını 50 derecede ısıtın ve incir tepsisini fırına koyun. Fırın kapağını hafif aralık hale getirin. Her saat başı incirleri çevirin. Fırında incirleri kurutmak ortalama 10 saat sürebilir. Bu nedenle güneş maliyet ve zaman açısından daha karlı olabilir.