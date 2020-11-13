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Ekonomi Evde bakım parası yatan iller listesi 13 Kasım evde bakım maaşı hangi illerde yattı?
Ekonomi

Evde bakım parası yatan iller listesi 13 Kasım evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, bakıma muhtaç hasta ve yaşlı kişilerin ailelerine ödenen evde bakım parası her ayın belli tarihlerinde hesaplara yatıyor. Kasım ayına ait ödemelerin yatıp yatmadığı ve ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Evde bakım parası yatan iller listesi 13 Kasım evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

Yeniakit Publisher
2020-11-13 22:35:00 -
Evde bakım parası yatan iller listesi 13 Kasım evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı bazı illerde hesaplara yatmaya devam ediyor. Engelli evde bakım maaşı yatan iller için sabah saatleri itibariyle pek çok ilde araştırmalar başladı. Evde bakım maaşı yatan iller, 13 Kasım 2020 Çarşamba günü merakla araştırılmaya devam ediliyor.

13 Kasım evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 13 Kasım 2020 tarihi itibarıyla 15 ilde yatırıldı.

1- İzmir

2- Hatay

3- Tokat

4- Osmaniye

5- Afyonkarahisar

6- Kırklareli

7- Samsun

8- Antalya

9- Sakarya

10- Diyarbakır

11. Uşak

12. Konya

13. Balıkesir

14. Mersin

15. İstanbul

Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.

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