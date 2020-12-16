Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma muhtaç bireyler için onların bakımlarını üstlenen kişilere 1.544,61 TL maaş ödüyor. Peki, aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım parası yatan ille 16 Aralık

Aralık ayı evde bakım maaşı ödemeleri 14 Aralık Pazartesi gününden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandı. 16 Aralık evde bakım parası yatan illerin listesi şöyle:

Aksaray

Bolu

Sakarya

Samsun

Antalya

Diyarbakır

Edirne

Konya

Zonguldak

Mersin

İstanbul

Denizli

Manisa

Şanlıurfa

Bilecik

Erzurum

Malatya

Ankara

Kahramanmaraş

Evde bakım parası nasıl sorgulanır?

Evde bakım parasının yatıp yatmadığını e devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Ayıca maaşınızı Ziraat Bankası’ndan alıyorsanız; sms ile sorgulama yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası'ndan maaş alıyorsanız; cep telefonunuzun sms kısmına 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderin. Bu işlem için operatörünüz 1 sms ücreti kesecektir. Mesajı attıktan kısa süre içerisinde bakiyeniz hakkında telefonunuza sms gelecektir.

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Evde bakım maaşı nedir?

Her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.

Evde bakım maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Evde bakım maaşına başvuru yapabilmek için kişinin; Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve “Ağır engelli” İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

Evde bakım maaşı için yaşadığınız şehirde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuru yapmanız gerekiyor.