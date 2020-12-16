Evde bakım parası yatan ille 16 Aralık
Evde bakım parası yattı mı? | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma muhtaç kişilerin bakımını üstlenen kişilere evde bakım maaşı ödüyor. Söz konusu maaş her ay illere göre bir sıralamayla hesaplara yatıyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? | Aralık ayı evde bakım maaşı | 16 Aralık eve bakım maaşı yattı mı? | Evde bakım maaşı sorgulama
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma muhtaç bireyler için onların bakımlarını üstlenen kişilere 1.544,61 TL maaş ödüyor. Peki, aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı?
Evde bakım parası yatan ille 16 Aralık
Aralık ayı evde bakım maaşı ödemeleri 14 Aralık Pazartesi gününden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandı. 16 Aralık evde bakım parası yatan illerin listesi şöyle:
Aksaray
Bolu
Sakarya
Samsun
Antalya
Diyarbakır
Edirne
Konya
Zonguldak
Mersin
İstanbul
Denizli
Manisa
Şanlıurfa
Bilecik
Erzurum
Malatya
Ankara
Kahramanmaraş
Evde bakım parası nasıl sorgulanır?
Evde bakım parasının yatıp yatmadığını e devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Ayıca maaşınızı Ziraat Bankası’ndan alıyorsanız; sms ile sorgulama yapabilirsiniz.
Ziraat Bankası'ndan maaş alıyorsanız; cep telefonunuzun sms kısmına 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderin. Bu işlem için operatörünüz 1 sms ücreti kesecektir. Mesajı attıktan kısa süre içerisinde bakiyeniz hakkında telefonunuza sms gelecektir.
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Evde bakım maaşı nedir?
Her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.
Evde bakım maaşı başvurusu nasıl yapılır?
Evde bakım maaşına başvuru yapabilmek için kişinin; Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve “Ağır engelli” İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.
Evde bakım maaşı için yaşadığınız şehirde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuru yapmanız gerekiyor.