Evde bakım parası sorgulama evde bakım maaşı yatan iller 12 Haziran 2019

Evde bakım maaşı yatan iller, evde bakım parası yatan iller listesi, evde bakım parası ne kadar, evde bakım maaşı net ne kadar? Sorusu günün en çok araştırılan konuların başında gelmekte. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakıma muhtaç ailelere yardımda bulunmakta. Ülkemizde hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olanlara bakanlık tarafından destek sağlanıyor. 12 Haziran 2019 evde bakım maaşı yatan iller il il sorgulanmaya devam ediyor. Peki evde bakım parası ne kadar? Evde bakım maaşı almak için nasıl başvuru yapılır? Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılmakta?

Evde bakım maaşı Haziran ayında ödenmeye hesaplara yatmaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı, son dakika olarak il il hesaplara yatırılıyor. Peki evde bakım maaşı başvuruları nasıl yapılır? 2019 evde bakım maaşı ne kadar? Maaş alanlar sorgulama işlemini nasıl yapıyor? Evde bakım maaşı yatan iller 12 Haziran 2019 Salı son dakika evde bakım maaşı (parası) sorgulama ekranı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşı yatan iller listesini belirliyor. Ülkemizde hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olanlara bakanlık tarafından destek sağlanıyor. 11 Haziran 2019 evde bakım maaşı yatan iller il il sorgulanmaya devam ediyor. Evde bakım parası 2019 yılın da da vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Evde bakım maaşı alabilmek için 3 şartın bulunması gerekiyor. Birincisi gelir kriterlerinin uygun olması. İkincisi bakıma muhtaçlık kriteri. Son olarak üçüncüsü ise ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu. Peki Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2019 evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi nereler?

Evde bakım maaşı almak için nasıl başvuru yapılır?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

Gelir kriterlerinin uygun olması,

Bakıma muhtaçlık kriteri,

Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.

Evde bakım parası ne kadar?

Bakım maaşında kişi başına gelirin 1219 lirayı aşmaması gerekiyor. Örneğin; 4 kişilik bir haneye ayda 4876 liranın altında gelir giriyorsa bakım maaşı için başvuru yapılabiliyor. Bakım parası da 1 Ocak itibarıyla memur maaşına paralel zamlanarak 1305 liraya yükseldi. Yani muhtaç ve engelli yakınının bakımını üstlenene yılda 15 bin 660 lira ödeniyor.

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

11 Haziran evde bakım maaşı 4 ilimizde yattı. Evde bakım maaşları bugün itibariyle Ordu, Bolu, Osmaniye ve İstanbul'da yattı. 25 Haziran tarihine kadar tüm illere yatırılması bekleniyor.

Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılmakta?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.