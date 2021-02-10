Evde bakım maaşı yattı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay bakıma muhtaç bireyler için maaş ödemesi yapıyor. Peki, şubat ayı evde bakım parası yattı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller | Evde bakım parası yattı mı?

Evde bakım maaşı alanlar şubat ayında ödemelerin yatırılıp yatırılmadığını merak ediyor. Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. 15 Şubat'tan itibaren evde bakım maaşları hesaplara yatırılmaya başlanacak.

Kimler evde bakım maaşı alabilir?

Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve “Ağır engelli” İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

E DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI