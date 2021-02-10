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Ekonomi Evde bakım maaşı yatan iller | Evde bakım parası yattı mı?
Ekonomi

Evde bakım maaşı yatan iller | Evde bakım parası yattı mı?

Evde bakım parası yattı mı sorgula | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay illere göre belirlenen bir sıralamayla bakıma muhtaç kişilere maaş ödemesi yapıyor. Peki, şubat ayı evde bakım parası yattı mı? Evde bakım parası nasıl sorgulanır?

Yeniakit Publisher
2021-02-10 10:04:00 -
Evde bakım maaşı yatan iller | Evde bakım parası yattı mı?

Evde bakım maaşı yattı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay bakıma muhtaç bireyler için maaş ödemesi yapıyor. Peki, şubat ayı evde bakım parası yattı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller | Evde bakım parası yattı mı?

Evde bakım maaşı alanlar şubat ayında ödemelerin yatırılıp yatırılmadığını merak ediyor. Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. 15 Şubat'tan itibaren evde bakım maaşları hesaplara yatırılmaya başlanacak.

Kimler evde bakım maaşı alabilir?

Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve “Ağır engelli” İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

 E DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI  

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