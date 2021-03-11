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Ekonomi Evde bakım maaşı ne zaman yatar? Evde bakım parası ne kadar?
Ekonomi

Evde bakım maaşı ne zaman yatar? Evde bakım parası ne kadar?

Evde bakım parası hangi illerde yattı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay bakıma muhtaç bireyle için maaş ödemesi yapıyor. Söz konusu maaş illere göre bir planla yatırılıyor. Peki, hangi illerde evde bakım maaşı yattı. Evde bakım maaşı yatan iller | Evde bakım maaşı ne zaman yatar?

Yeniakit Publisher
2021-03-11 11:19:00 -
Evde bakım maaşı ne zaman yatar? Evde bakım parası ne kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakıma muhtaç kişiler için maaş ödemesi yapıyor. Evde bakım parası alanlar mart ayında ödemelerin yapılıp yapılmadığını merak ediyor? Peki, Evde bakım parası yattı mı?

Evde bakım maaşı ne zaman yatar?

Evde bakım maaşı her ay illere göre belirlenen bir sırayla hesaplara yatırılıyor. Ödeme her alın 15’i ile 31 arasında hesaplara yatırılıyor. Evde bakım maaşının hesaplarınıza yatıp yatmadığını e devlet üzerinden ya da maaşı aldığınız bankanın uygulamalarından kontrol edebilirsiniz.

E DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde bakım parası ne kadar?

Evde bakım maaşına yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında zam yapılıyor. Temmuz 2020'de yapılan zamla evde bakım maaşı 1.544 TL olmuştu. Ocak zammının ardından artık evde bakım maaşı 1.667 TL olarak ödeniyor.

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