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Sağlık Evde bakım maaşı alanlar ne zaman aşı olacak? Engelli yakınları aşı olacak mı?
Sağlık

Evde bakım maaşı alanlar ne zaman aşı olacak? Engelli yakınları aşı olacak mı?

Engelli maaşı alanlar ne zaman nasıl aşı olacak? Koronavirüs aşı uygulaması tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz hafta engelli vatandaşların aşı randevusu alabilmesi için sistem aktif hale geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli bakım yardımı alanlarla ve yakınlarının da aşı olacağının müjdesini verdi. Peki, engelli yakınları ne zaman aşı randevusu alabilecek?

Yeniakit Publisher
2021-06-01 15:24:00 -
Evde bakım maaşı alanlar ne zaman aşı olacak? Engelli yakınları aşı olacak mı?

Türkiye’de 14 Ocak’ta aşılama uygulaması sağlık çalışanlarıyla başladı. Ardından Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun belirlediği sıralamaya göre aşılama programı devam ediyor. Son olarak evde bakım desteği alan kişiler ve yakınlarıyla ilgili aşı müjdesi geldi.

Evde bakım maaşı alanlar ne zaman aşı olacak? Engelli yakınları aşı olacak mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım yardımı alan 500 binin üzerindeki engelli ve yakını için aşılamanın başlayacağını duyurdu.  Bakan Yanık, “Ocak ayı içerisinde kuruluşlarımızda bakım hizmeti alan engellilerimizin aşılanması tamamlandı. Şimdi Evde Bakım Yardımından faydalanan 500 binin üzerinde engellimiz ve onların bakımını sağlayan yakınlarının aşılanması işlemine kademeli olarak başlanıyor. Salgınla mücadelemize özel destek veren Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya ve engellilerimizi salgının olumsuz etkilerinden korumak için çalışan tüm sosyal hizmet çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. 

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