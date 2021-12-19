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Kadın - Aile Evde adana kebap nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Evde adana kebap nasıl yapılır?

Adana Kebabı evde kolay nasıl yapılır? İşte kolay tarif...

Yeniakit Publisher
2021-12-19 17:12:00 - 2021-12-19 17:16:56
Evde adana kebap nasıl yapılır?

Evde yapılan en lezzetli kebap tarifi...

Adana Kebap nasıl yapılır?

Malzemeler

  • 500 gram kuzu kıyma
  • 100 gram kuyruk yağı
  • Pul biber
  • Toz biber
  • Tuz
  • 1 adet soğan

Yapılışı

Kuyruk yağını rondodan veya kıyma makinesinden geçirin. Soğanı rendeleyin. Fazla suyunu süzün. Tüm malzemeleri karıştırın. Hazırladığınız harcı, buzdolabında yarım saat 1 saat kadar bekletin. Şişleri ıslatın. Elinizle harçtan alarak, şişe dizin. 200 derecede pişirin. Fırın tepsisine dizerken, altına isterseniz biber patates koyabilirsiniz. Köftenin yağıyla çok güzel pişiyor. Afiyet olsun.

 

 

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