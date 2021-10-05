Evcil hayvanlar, çocukları olumlu etkiliyor

Hayvan sevgisinin çocuk gelişimine olumlu etkisi olduğunu belirten Uzm. Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, “Evcil hayvan sevgisi çocukların ilişki kurma, sosyalleşme, duygularını düzenleme, paylaşmayı öğrenme gibi konularda beceri kazanmalarına yardımcı olur” dedi.

Liv Hospital Samsun Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla “Hayvan sevgisinin çocuk gelişimine etkisi” hakkında bilgilendirdi.

Hayvan sevgisinin psikolojiye olumlu etkisi olmakla birlikte çocukların da gelişimini büyük ölçüde etkilediğinin bilinen bir gerçek olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, “Hayvan sahibi olmak ve hayvan sevgisini tatmak, depresyonu önlemede önemli bir yere sahiptir, çocukların da beyin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Evcil hayvanlarımız bizi kötü enerji ve duygu durumundan uzaklaştırır. Stresimizi azaltmaya destek olur. Hayvan sevgisi ile erken tanışan çocuklar kötü enerjiden kolay kurtulabilen, öz güven sahibi, empati kurabilen bireyler olarak yetişebilmektedir” dedi.

Çocukların doğdukları andan itibaren kurdukları tüm ilişkilerin gelişimlerini etkilediğini belirten Uzm. Dr. Yıldırım, “Evde bulunan hayvanlarla da benzer şekilde ilişki kurarlar. Hayvanları sevebilme becerisine sahip olmak ruhsal açıdan sağlıklı olmanın bir göstergesi olarak görülebilir. Evcil hayvan sevgisi çocukların ilişki kurma, sosyalleşme, duygularını düzenleme, paylaşmayı öğrenme gibi konularda beceri kazanmalarına yardımcı olur. Ek olarak çocuğa sorumluluk duygusu kazandırabilmek için de bir araç olarak düşünülebilir. Çocuklara sevdiği, bağ kurduğu bir canlı üzerinden sorumluluk kazandırmak, sorumluluk verme ile ilgili diğer kurallar da uygulandığında, çok daha kolay olmaktadır. Özellikle gelişimsel güçlükleri olan veya sevdiği birinin ölümü, boşanma, il veya okul değişikliği gibi nedenlerle kayıp yaşayan çocuklarda evcil hayvanların varlığı sürecin daha rahat atlatılmasına olumlu katkı sağlayıcı rol oynamaktadır” ifadelerini kullandı.