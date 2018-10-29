Ev yapımı vazelin tarifi

EVDE VAZELİN HAZIRLAMAK

Vazelin için yapılacak yöntemler arasında evde izlenebilecek adımlar da mevcuttur. Bu adımlar size hem doğal hem de taze vazelin kullanma şansını verir.

MALZEMELER

Küçük Kapaklı Kaplar

6 Çay Kaşığı Balmumu

El Mikseri

El Havlusu

Küçük Saplı Tencere

¼ Bardak Hindistan Cevizi Yağı

¼ Bardak Zeytinyağı

Küçük Metal Ya Da Cam Kap

YAPIMI

Malzemeler arasında öncelikli olarak 6 çay kaşığı balmumunu, ¼ bardak Hindistan cevizi yağını, ¼ bardak zeytinyağı miktarını ısı geçiren metal ya da cam kap içerisine alınır. İçine malzeme yerleştirdiğiniz kabı da bir su bardağı su eklediğiniz küçük saplı tencere içerisine yerleştirin. Suyun kaynamasını bekleyin.

Suyun kaynamasından sonra malzemelerinde kap içerisinde eridiğinden emin olun. Karışımın tamamen eridiğinden emin olduğunu zaman, ocağın altını kapatın. Kendinize tezgah üzerinde yer ayırın ve kullanacağınız havluyu alana serin. Havlu hem malzemenin soğumasında yarar sağlayacak, hem de malzemelerin soğumasında etken olacaktır.

Havlu üzerine ocaktan aldığınız kabı yerleştirin. 30 dakika boyunca yaklaşık olarak mikser yardımı ile karıştırın, karışım sonrasında belirli kıvama gelmesi gerekmektedir. Karıştırma eylemini kabın içerisinde ki karışımın oda sıcaklığına gelene kadar devam ettirin. İstediğiniz ısıya gelmesi durumunda da kaşık yardımı ile saklamak istediğiniz kapların içerisine belirlenen miktarlarda alımlarını yapın. Evde yapılan vazelini maksimum bir yıl kullanabilirsiniz. Bir yıl üstünde sağlık açısından sorun teşkil edebileceğinden kullanımı önerilmiyor. İster dudaklarınıza isterseniz ellerinize gönül rahatlığı ile kullanacağınız vazelini hazırlamış oldunuz.