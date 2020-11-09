Ev yapımı hamburger nasıl yapılır?|Hamburger yapımı tarifi
Pratik hamburger tarifi | Çocuklarınıza gönül rahatlığıyla hamburger yedirmek istiyorsanız; son derece kolay bir tarifle bu yemeği hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz ev yapımı hamburger için kendi ekmeğinizi de hazırlayabilirsiniz. Peki, ev yapımı hamburger nasıl yapılır? | Ev yapımı hamburger gerekli malzemeler | Ev yapımı hamburger için hangi malzemeler gerekli | Tam ölçülü ev yapımı hamburger | Kolay hamburger tarifi
Hamburger yapılışı | Lezzetli ve sağlıklı bir hamburger hazırlayabilirsiniz. Bunun için birkaç malzeme biraz da sabra ihtiyacınız var. İşte, lezzetli ev yapımı hamburger tarifi:
Ev yapımı hamburger tarifi
Malzemeler:
- Yarım kilo dana döş kıyma
- Yarım kilo dana antrikot kıyma
- 250 gram kuyruk yağı
- Tuz
- Karabiber
Servis için:
- Hamburger ekmeği
- Marul
- Domates
- Turşu
Ev yapımı hamburger nasıl yapılır?
Öncelikle kuyruk yağını kesin.
Küçük parçalar halinde kestiğiniz kuyruk yağını bir yoğurma kabının içerisine alın.
Kuyruk yağının içerisine diğer hamburger malzemeleri alır ve yoğurun.
Kıvam alan harçtan parçalar koparıp şekillendirin.
Hamburger köftelerini en az yarım saat buzdolabında dinlendirin.
Hazırladığınız köfteleri isterseniz ızgara tavasında isterseniz de az yağda kızartabilirsiniz.
Pişen köfteleri servis malzemeleriyle süsleyip ikam edebilirsiniz.
Afiyet olsun.