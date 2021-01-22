Ev yapımı arındırıcı yüz maskesi nasıl yapılır?
Buzdolabınızda bulabileceğiniz malzemelerle daha iyi, sağlıklı ve kusursuz bir görünüm için pratik bakım kürleri hazırlayabilirsiniz. Akne sorunu yaşayan veya günün yorgunluğunu arındıran ev yapımı cilt maskesi nasıl yapılır? İşte pratik ev yapımı arındırıcı yüz maskesi tarifi...
Günün yorgunluğunu atarken rahatlamış hissettirecek birbirinden etkili soyulabilir doğal maske tarifi haberimizde.
Ev yapımı arındırıcı yüz maskesi nasıl yapılır?
Malzemeler:
Süt
Bal
Yapılışı:
Balı kaynar süt ile bir süre karıştırın. Bir pamuk parçası yardımıyla bu karışımı hafif soğuduktan sonra yüzünüze sürün. Ayrıca yüzünüze pamuk yapıştırarak yüzünüzü kaplayabilirsiniz. Süt ve bal karışımını yüzünüzde kurumaya bırakın ardından kuruyan maskenizi soyarak yüzünüzden arındırın.