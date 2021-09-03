  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Meksika'da yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölüler var

"Tek doz aşı korumuyor" diyen Bakan Koca'dan flaş açıklama: Aktif vaka sayısının yüzde 81'i aşısını tam olmayanlar

İBB’nin zam için olağanüstü çağrısına tepki

2 Eylül vaka sayısı açıklandı

ABD'nin akıl hocasından şaşırtan açıklama: Biz süper güç değiliz

Uyaran da olmadı! Ferhan Şensoy'un cenaze namazına katılan kadın tepki çekti

LGBTİ'lilerin 'bayrak taşıyıcısı' Mahmut Tanal, ahlak bekçiliğine soyundu

Televizyon kamerasına yekten "Ordu darbe yapsın" demişti! Bilin bakalım kim?

Bakan Koca, Bakan Özer ve YÖK Başkanı Özvar'dan yüz yüze eğitim için önemli açıklamalar

Hava durumu raporu gibi seçim tahmini! CHP’de 11 kış geçiren Kılıçdaroğlu'na 12. kış vaadi
İHL’liler en prestijli üniversitelerde
Araç durağa daldı! Çok sayıda yaralı var
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Zam oranları belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi'nden çok önemli yüz yüze eğitim açıklaması
Ekonomi Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Zam oranları belli oldu
Ekonomi

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Zam oranları belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından binlerce ev sahibi ve kiracının beklediği kira zam oranları da belli oldu. Eylül ayı kira artış oranı yüzde 15,78 olarak belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 11:09:00 -
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Zam oranları belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Eylül ayı kira artış oranları belli oldu. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Eylül ayı için yüzde 15,78 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise, TÜFE 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,78 artış gerçekleşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay