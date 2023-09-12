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Gündem Ev sahibi ve kiracı arasında kan aktı!
Gündem

Ev sahibi ve kiracı arasında kan aktı!

Yeniakit Publisher
2023-09-12 15:57:00 -
Ev sahibi ve kiracı arasında kan aktı!

Esenler'de kira nedeniyle tartıştığı ev sahibi S.A'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli S.B, yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuna Mahallesi'nde bıçaklı kavga yaşandığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Burada inceleme yapan ekipler, tartıştığı kiracısı S.B. tarafından bıçakla yaralandığı ileri sürülen S.A'nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirlerdi.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, şüpheli S.B, olayda kullandığı bıçakla gözaltına alındı.

"Kasten yaralama" ve "Güveni kötüye kullanma" gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edilen şüpheli, "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

 
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