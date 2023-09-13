Ev sahibi kiracısının kapısını söküp götürdü

Son dönemde ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan tartışmalara ilişkin görüntülere son örnek Konya'dan geldi. Kiracı bir kadının cep telefonuyla kaydettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Cep telefonu kamerasıyla kaydetti

Sabah 7 sularında evden çıkarmak istediği kiracısının evini basan ev sahibinin dairenin kapısını sökerek götürdüğü anlar kiracının cep telefonuna kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Senin ev kiranı ödüyoruz biz, aidatını ödüyoruz"

Kiracı kadının videoda ev sahibine "Sabahın 7 buçuğunda gelip de evimizin kapısını sökemezsin sen. Senin ev kiranı ödüyoruz biz, aidatını ödüyoruz" dediği duyulurken, adamın ise "Eve ihtiyacım var" yanıtını verdiği görülüyor.