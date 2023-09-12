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Gündem Ev sahibi-kiracı tartışması cinayetle son buldu: Tartıştığı ev sahibini bıçaklayarak öldürdü
Gündem

Ev sahibi-kiracı tartışması cinayetle son buldu: Tartıştığı ev sahibini bıçaklayarak öldürdü

Yeniakit Publisher
2023-09-12 14:02:00 -
Ev sahibi-kiracı tartışması cinayetle son buldu: Tartıştığı ev sahibini bıçaklayarak öldürdü

Olay, Esenler Tuna Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde dün akşam saat 18.30 sıralarında meydana geldi

ESENLER'de, iddiaya göre Selahattin D. kira nedeniyle tartıştığı ev sahibi Serkan Akçiçek'i bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan bıçakladığı ev sahibi ağır yaralı halde yerde yatarken başında bekledi.
Olay, Esenler Tuna Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde dün akşam saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 
Serkan Akçiçek kiracısı olan Selahattin D. ile bir süredir kira anlaşmazlığı yaşıyordu. Akçiçek, anlaşamadığı Selahattin D.'den çıkmasını istedi.  İkili arasındaki  tartışmada Selahattin D.,  Serkan Akçiçek'i  bıçakladı.  Serkan Akçiçek, kanlar içinde yere yığılırken bıçakla yaralayan Selahattin D. isimli kişi de olay yerinde bekledi. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan  Akçiçek'e  ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Serkan Akçiçek tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Polis ekipleri, tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri de polis ekipleri tarafından incelemeye alındı.

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