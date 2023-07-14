Ev sahibi kiracı kavgası kanlı bitti
Mersin’de ev sahibi ile kiracı arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönerken, kiracı yanında getirdiği silahla ev sahibini vurdu. Ev sahibi yaşamını yitirdi.
Mersin’in Toroslar mahallesinde bir kiracı ve ev sahibi arasında tartışma çıktı. Kiracının kirayı ödeyemediği için çıkan tartışmada büyüyerek kavgaya dönüştü. Bir süre sonra kavgaya silah dahil oldu. Kiracının yanındaki silahı 8 el ateşlemesiyle ev sahibi olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen vatandaşın yakınları olay yerine gelerek silahla ateş eden kiracıyı darp etmeye kalktı. Polis olaya müdahale etti.