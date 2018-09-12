Ev onarım bekliyor

Kimi enerji maliyetlerinden tasarruf etmek için yalıtım yaptırıyor ya da akan çatısını kriz dönemine özel fiyatlarla en maliyetli şekilde tadilat yaptırıyor. Kimi evinin boyasını değiştiriyor, parkesini yeniliyor.

Enerji fiyatları yükseliyor, yalıtım alternatif değil zorunlu hale geliyor. Yalıtım, konutlarda kışın artan doğalgaz faturalarında tasarruf sağlarken yaz aylarında ise klima kullanımının sebep olduğu yüksek elektrik faturalarını düşürme imkanı sağlıyor. Özellikle de küresel ısınmanın gündemde olduğu bugünlerde önemli gündem maddesi durumunda. Isı, ses, su ve yangın izolasyonunu sağlayan yalıtım ürünleri de artık çekici hale geliyor.

İnsanların evlerini yenilemeye başladıkları en önemli alanların başında duvarlar geliyor. Değişim de buradan başlıyor. Boya sanayicileri harıl harıl reklam yapmakta.

Ne yakıyor olursanız olun, en büyük ısı kaybı pencerelerden kaynaklanıyor. Onun için evinde tadilata gittiğinde insanların önce pencereleri akla geliyor. Gerçekten boya işlerinizi de pencerelerden sonraya bırakmanızda yarar var. Oluşacak ufak tefek özürler ancak öyle kapanacaktır. Bazı bölgelerde rekabetin getirdiği fiyat düşüşlerine rastlanıyor. Bunu iyi değerlendirmek gerek.

Çatılarını en ekonomik fiyata onarmak isteyenler için de bu dönem bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Kiremit altı yalıtım levhası, apartman ya da bina sahipleri, kendi kiremitlerini kullanmak şartıyla ekonomik bir şekilde onarma imkanı sağlıyor. Çatıdaki kiremitler kaldırılarak altına izolasyon levhası yerleştiriliyor. Böylece aynı kiremitler kullanılarak ekstra maliyet çıkartılmadan çatı onarılıyor.

Sadece çatıdan temele değil, belki ondan da önemlisi eşinizin elinin değmesini bekliyor.

Tabii eviniz ne kadar mükemmel olursa olsun, onu ev yapacak olan “hanımın” zerafeti ve estetik anlayışıdır. Evin hanımının elinin dokunduğu her noktasıyla bir bomboş ev “yaşanır hale” gelir. Kuru, soğuk, donuk havasını üzerinden atar; sımsıcak bir yuvaya dönüşür.

Bazı hanımlar ki, onlar bugün çoğunluk halindeler; hazır modern mobilyalar; hazır perdelerle işi bitiriveriyorlar.



Bazı parası çok olanlar bunu özel dekoratörlere yaptırıyor, içine girip oturuyorlar..

Elbette, bu onların ve eşlerinin tercih meselesi..

Fakat bazı hanımlar var ki, bir ressam titizliği ile evlerini, kendi el emekleriyle donatmaktan büyük keyif alıyorlar.. Her objeyi özenle seçiyorlar. Yastıklarına varıncaya kadar el emekleri olsun çabasından vaz geçemiyorlar. Ahşabı, otantik desenleri seviyorlar. Sonuçta bu örnekte gördüğünüz gibi aldığı gün ışığı kadar mutluluk fışkıran bir huzur ortamı oluşabiliyor..