THY- Noukşot
0553 313 94 23

Ev mi, cephanelik mi belli değil

Kocaeli'de polis tarafından bir eve düzenlenen baskında evden cephanelik çıktı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:20
Ev mi, cephanelik mi belli değil

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, silah ticareti yaptığı iddia edilen F.U.'nun evine düzenlenen baskında 6 tabanca, 13 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 280 tabanca mermisi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, silah ticareti yaptığı belirlenen F.U.'nun Derince'de bulunan evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 6 tabanca, 13 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 280 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan F.U. emniyetteki işlemlerin ardından 'silah ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 14:20
  1. Kocaeli
  2. polis baskını
  3. evden cephanelik çıktı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sosyal medyadan 'yaşamak istiyorum' diye haykırmıştı... Yaşam savaşını kaybetti
    1. Sosyal medyadan 'yaşamak istiyorum'..
    2. CHP Burdur belediye başkan adayı belli..
    3. SP liderinden ittifak açıklaması
    4. İran'da kalkan yasak tartışmalara..
    5. Ticaret Bakanı Pekcan: Faizler..
    6. Destici: Doğu Türkistan’a Perinçek..
    7. Süper Lig gelirleri 3,2 milyar TL’yi..
    8. CHP Giresun belediye başkan adayı..
    9. CHP'de adaylar açıklandı!
    10. CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye..
    11. CHP'nin belediye başkan adayları belli..
    12. Ankara'da kuyumcu, silahlı soyguncuyu..
    13. Göztepe puan alamıyor
    14. Asansör boşluğuna düşen Afgan işçi..
    15. Ev mi, cephanelik mi belli değil
    16. Karamollaoğlu'ndan İsrail açıklaması:..
    17. Foseptiğe düşen gebe inek kurtarıldı
    18. Deniz Baykal'ın acı günü
    19. Bariyerlere çarpan otomobil takla..
    20. Buğdayda kuraklık sorunu
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor