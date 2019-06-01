Ev kadınlarından ’Anne Eli Şenliği’

Hem ev hem de ülke ekonomisine can vermek için yola çıkan kadınlar ”Anne eli şenliği” düzenledi.

’Ev Ekonomisine Can Verelim, El Ele Verelim’ sloganıyla yola çıkan ev kadınlarının düzenlediği etkinlikte, ürün satışlarının yanı sıra canlı müzik, animasyon ve çeşitli aktiviteler yer alıyor.

Etkinlik hakkında bilgi veren Nurcan Kalkan, ”Bizde varız, biz kadınlar anneler. Her platformda bizim el izimiz var, fiziken olmadığımız yerde bile varız. Çünkü bizim doğurup yetiştirdigimiz evlatlar onlar. Adamlar... Adı adam olan adam gibi adamlar, biz yetiştirdik. Mustafa Kemaller, öğretmenler, doktorlar, astronotlar, Aziz Sancar’lar, Fethi Sekinler. Bizde varız..23 Haziran’da Çicekliköy Meyanpark’da Anne Eli Şenligi’nde bize el verin, omuz verin, yürek verin“ dedi.