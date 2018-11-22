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Ev hanımları sigortalanmalı! Geleceğimizi onlar belirleyecek

Ev hanımlarının sigortalanması gerektiğini ifade eden Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan "İyi ev hanımlığı, asla küçümsenmemesi ve yıpratılmaması gereken bir kavramdır. Çünkü insanlığın geleceğini, iyi yetiştirilen çocuklar belirleyecektir. " dedi.

22 Kasım 2018 Perşembe 00:32
Ev hanımları sigortalanmalı! Geleceğimizi onlar belirleyecek

İşte Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın o görüşleri:

Ev hanımının en büyük sıkıntısı, yaptığı üretimin gözükmeyişidir.

Bu durum, ev hanımlığının ağır bir işçilik olduğunu gösterir.

Çünkü evde zaman kavramı yoktur.

Bu hizmet 24 saat süren bir faaliyettir.

Erkekler çoğu zaman bunu anlayamaz ve eşlerine "Ne yapıyorsun ki?... Bütün gün evdesin!" derler. 

Hâlbuki işlerin önemi, yerine getirilmediği zaman anlaşılır.

Bazı görüşler, ev hanımlığınm bir meslek olarak kabul edilip sigortalanmasını öngörmektedir.

Bunun amacı, evdeki kadının da "çalışıyor" kabul edilmesini sağlamaktır.

Bu tarzdaki görüşler, ideal görüşlerdir. Çünkü ev hanımlığı da bir meslektir; aynen iş yerinde olduğu gibi ev hanımı da sigortalanmak, onun da sosyal ihtiyaçları karşılanmalıdır.

Bu hususta yasal olarak düşünülmesi gereken pek çok şey vardır.

Ev hanımlığı meslek olarak özendirilmelidir.

Her kadın, evde iyi çocuk yetiştirmenin, iyi bir sekreter ya da iyi bir iş kadını olmaktan daha basit olmadığını bilmelidir.

İyi ev hanımlığı, asla küçümsenmemesi ve yıpratılmaması gereken bir kavramdır.

Çünkü insanlığın geleceğini, iyi yetiştirilen çocuklar belirleyecektir.

Bu unsuru zayıflatmak, insanlığın geleceğine hiçbir kazanç sağlamaz.

Kaynak: Hanimlar.com

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 00:32
  1. ev hanımlığı
  2. Nevzat Tarhan

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