Ev baklavası nasıl yapılır? Ev yapımı baklava tarifi
Ev baklavası için hangi malzemeler gerekli? Ramazan bayramı için evde kıyır kıyır leziz baklava hazırlamak isteyenler tam ölçülü tarifleri merak ediyor. Peki, ev baklavası için hangi malzemeler gerekli? Ev baklavası püf noktası
Bayram için kolları sıvayıp baklava açma hazırlığında olanlar tam ölçülü tarifleri araştırıyor. Peki, baklava için hangi malzemeler gerekli?
Ev baklavası tarifi
Malzemeler:
Hamuru için:
- 100 gram oda sıcaklığında tereyağı
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- Yarım çay bardağı süt
- 1 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı sirke
- Çeyrek kaşık tuz
- 2 su bardağı yoğurt
- 4 su bardağı un
- 1 çay bardağı su
Açmak için:
- 1 su bardağı nişasta
İç için:
- 250 gram toz Antep fıstığı
- 50 gram file Antep fıstığı
Üzeri için:
- 250 gram tereyağı
Şerbeti için:
- 2,5 su bardağı şeker
- 3 su bardağı su
- 3-4 damla limon
Ev baklavası nasıl yapılır?
Baklavayı hazırlamak için öncelikle işe şerbetle başlamanız gerekiyor.
Su ve şekeri ocağa alıp kaynamaya bırakın.
Şerbet ağırlaşınca limonu ekleyip 5 dakika sonra ocağın altını kapatın.
Bir yoğurma kabının içine oda sıcaklığında tereyağı, sıvı yağ, yumurta, süt, sirke, tuz, yoğurt ve suyu alıp karıştırın.
Unu ise azar azar ekleyip yoğurun.
Ele yapışmayan bir hamur elde etmeniz gerekiyor.
Hamuru 24 eşit parçaya bölün.
Tezgaha nişasta serpin ve her parçayı pasta tabağı büyüklüğünde açın.
Açtığınız hamurların arasında nişasta serperek yapışmasını önleyin.
Hamurun üzerine bez örtün ve 45-50 dakika dinlendirin.
Ardından nişasta ve un serptiğiniz tezgahta hamurları tek tek tepsinizin boyutunda açın.
Tepsiyi yağlayın ve ilk kat yufkayı serin.
12 kat yufkayı aralarına erittiğiniz tereyağından sürerek dizin.
12.katın üzerine toz Antep fıstığını serpin.
Kalan 12 katı da tereyağı sürerek yerleştirin.
Yufkalar bitince bir bıçakla tatlıyı kesin.
Ardından kalan tereyağını tepsinin üzerine gezdirin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında baklava kızarana kadar pişirin.
Sıcak baklavanın üzerine soğuk şerbeti gezdirin.
Baklava 3-4 saat şerbeti çektikten sonra tatlınızı file Antep fıstığıyla süsleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.