Ev aydınlatmasında tasarruf

Gündüzü günlük güneşlik bir ev kendisine yuva olan aileye yaşama sevinci verir. Araştırmalar bunu belgelemiş. Böyle bir evde sabah neşeli, güler yüzle başlıyor. Sabahları bile ışıkları yakmak zorunda kalınan evlerde yaşayanlar ise asık yüzlü, yorgun ve geçimsiz başlıyorlarmış güne.. Bu tesbit inanılır gibi değil ama, gerçek!

Yani eviniz gündüz gün ışığı ile ışıl ışıl olmalı önce. Akşam olduğunda ise yakacağınız ampullerle.. Fakat elektrik giderlerinizi de iyi hesaplamalısınız. Yakacağınız ampuller evinizi aydınlatmalı ama aile bütçesini de sarsmamalı. Tasarruflu olmalı. Bunun için işte size bazı öneriler:

Yaklaşık 30-35 metrekarelik salonlarda 7-8 ışık kaynağı olabilir. Halojenlerle normal ampullü aydınlatma elemanlarını birlikte kullanabilirsiniz. Lampader, tavandan aydınlatma ve okuma lambaları koyabilirsiniz.

Mutfak tezgahının üstlerinin iyi aydınlatılması gerekir. Bunun için dolapların altında gizli ışık bantları kullanabilirsiniz. Böylece hem gizli, hem de lokal farklı ışık kaynaklarınız olacaktır. Doğrama, pişirme ve yıkama yerlerinde ayrı ayrı aydınlatma birimleri kullanırsanız, gereken yeri aydınlatarak tasarruf sağlarsınız.

Ev içi aydınlatmanız soğuk olmamalı. Bunun için abajurunuzu sarı, pembe veya altın rengi yapabilirsiniz. Ya da pembe ve mandarin gibi renklerde ampuller olabilir. Mavi tonları ve yeşiller daha taze ve sakin bir ortam oluşturabilir. Tabii duvar ve döşeme renklerinizle armonisi olmalı..

Dolap içi aydınlatmalarda ısı yaymadığı için florasan iyidir. Elbiselerinize zarar vermez. Normal ışık renkleri daha güzel gösterir ama ısı yayar ve ömrü kısadır. Floresan daha ekonomiktir. 15 Watt’lık floresan, 75 Watt’lık normal ampule eşittir.

Salon ve oturma odalarında aydınlatmanın yorucu ve rahatsızlık verici olmaması lazım. Mümkünse farklı noktalara farklı aydınlatma elemanları yerleştirin. Mesela, yemek masası için asansörlü ve tavandan asılabilen basit avize. Ayaklı lambalar, abajurlar salonda idealdir.

Televizyon sehpasının yanında da böyle bir kaynak olmalı. Bu durum bilgisayar masası için de geçerli. Akrobatlar bilgisayar masaları için iyi bir aydınlatma elemanıdır.

Yatak odası için okuma ışığı olarak başucu aydınlatması yapabilirsiniz. Bu ışığın açma kapama düğmeleri hem kapının yanında hem de başucunuzda olmalıdır.

Yemek odasındaki aydınlatma, masada yemek yiyenlerin gözlerini rahatsız etmeyecek şekilde olmalı. Yemek masası için asansörlü ve tavandan asılabilen bir ışık kaynağı, masadan 1 metre yükseklikte olacak şekilde kullanılabilir. Tavana gömülü spotlardan uzak durmalısınız. Çok enerji harcar!

Çalışma odasında ışığın önden veya yandan gelmesine dikkat edin. Arkanızdan gelen ışık gölge oluşturur.

Abajurlar için en doğru yer, gündüz ışığının geldiği yön olmalıdır. Akrobatlar iyi bir çalışma odası aydınlatmasıdır.