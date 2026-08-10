Ev arkadaşını kafasını çekiçle ezerek öldürdü

Kozcağız beldesi Bakraçboz köyünde aynı evde yaşayan A.B. (55) ve Osman Togo (55) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüdüğü olayda A.B, eline geçirdiği çekiçle arkadaşını kafasını ezerek öldürdü. Arkadaşının cesedini evin bahçesine taşıyarak, üzerini ağaç dalları ile örten A.B'nin ev arkadaşını öldürdüğünü söylediği yakını, jandarmayı arayarak olayı bildirdi.

Osman Togo (şapkalı) ile kafasını çekiçle ezen arkadaşı (sağda).

Adrese giden jandarma cesedi bulurken, Boğaz mevkiinde yakalanan A.B. gözaltına alındı. Boğazına sarılı halat da bulunan Osman Togo'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

A.B'nin daha önce de adam yaralama, kavga gibi çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu ve cezaevinde yattığı öğrenildi. Osman Togo'nun bir süredir A.B. ile birlikte seyyar satıcılık yaptığı ve aynı evde kaldığı kaydedildi.