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Dünya Eurovision'un final gecesinde İsrail temsilcisi sahnede yuhalandı
Dünya

Eurovision'un final gecesinde İsrail temsilcisi sahnede yuhalandı

Yeniakit Publisher
2024-05-12 00:25:00 -
Eurovision'un final gecesinde İsrail temsilcisi sahnede yuhalandı

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın Büyük Final gecesinde İsrailli şarkıcı Eden Golan, şarkısını seslendirdiği sırada seyirciler tarafından protesto edildi.

Sosyal medyada yarışmanın düzenlendiği arenadan paylaşılan videolara göre, Golan, "Hurricane" adlı şarkısını seslendirdiği sırada yuhalandı.

Golan'ın şarkısını söylediği sırada ayrıca "Filistin" sloganları atıldı.

İsrailli şarkıcı bu hafta yarışmanın ikinci yarı final provasında sahnede şarkı söylediği sırada da yuhalanmıştı.

Prova süresince Golan protestoların hedefi olmuş ve bazı seyirciler "Özgür Filistin" sloganı atmıştı.

Arenada bulunan görgü tanıklarının sosyal medya paylaşımlarına göre, Golan'ı yuhalayanlar, güvenlik görevlilerince uyarılmış ve protestolarını sürdürdükleri takdirde dışarı atılmakla tehdit edilmişti.
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Kaynak: AA

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