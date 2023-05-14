Eurovision 2023’ün birinciliğini sahnede çıplak vücut sergileyen İsveç’e verdiler

Yarışmayı İsveç kazandı

67'nci Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsveç'i temsil eden sahneye yarı çıplak bir halde katılan Loreen kazandı.

"Tattoo" isimli şarkıyı seslendiren Loreen, topladığı 583 puanla Eurovision 2023’ün galibi oldu.

2012'de de kazanmıştı

Loreen, 2012 yılında Bakü’de düzenlenen yarışmada da "Euphoria" isimli şarkısıyla galip gelmişti. 2023 zaferiyle birlikte Loreen, İrlandalı müzisyen Johnny Logan’dan sonra yarışmada iki kez birinci olan ikinci isim oldu.

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Türkiye, Eurovision'a neden katılmıyor?

2013 yılında TRT Genel Müdürlüğü'nden yapılan resmi açıklamada, yarışma kurallarında yapılan değişiklikler ve haksızlıklar nedeniyle Türkiye'nin Eurovision'dan çekildiği ifade edilmişti.

TRT, Eurovision'daki oylamaların 2000'li yıllarda izleyici tarafından yapıldığını ve bunun Türkiye'nin başarı kazanmasında etkili olduğunu vurgulamıştı. 2011'den itibarense izleyici oylarının etkisinin yarıya indirilmesinin (yüzde 50 izleyici, yüzde 50 jüri) Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya gibi bazı ülkelerin lehine bir karar olarak yorumlamıştı.

Açıklamada, "Bu kararın alınmasında EBU'nun ayrıcalıklı üyesi 5 ülkenin son yıllarda elde ettiği başarısız sonuçların etkili olduğu değerlendirilmektedir. Nitekim ayrıcalıklı bu 5 ülke yarı final elemelerine katılmadan doğrudan finalde yarışmaktadır. Bu durumun haksızlığını her fırsatta belirttik" ifadelerine yer vermişti.