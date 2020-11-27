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Aktüel Europol koordinasyonunda uyuşturucu operasyonunda 45 gözaltı
Aktüel

Europol koordinasyonunda uyuşturucu operasyonunda 45 gözaltı

Şebekenin Brezilya'dan Avrupa'ya 45 ton kokain kaçırdığı bildirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-27 23:56:15 -
Europol koordinasyonunda uyuşturucu operasyonunda 45 gözaltı

LAHEY (AA) - Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Brezilya'dan Avrupa'ya uyuşturucu kaçıran şebekeye yönelik operasyonda 45 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Europol'den yapılan yazılı açıklamada, Brezilya, Portekiz ve Belçika güvenlik güçleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Avrupa'ya uyuşturucu kaçıran büyük bir şebekenin çökertildiği belirtildi.

Şebekenin Brezilya'dan Avrupa'ya 45 ton kokain kaçırdığı kaydedildi.

Operasyon kapsamında 180 eve baskın yapılırken şebeke mensubu 45 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yapılan baskınlarda Portekiz'de 12 milyon avro, Belçika'da ve Brezilya'da 300'er bin avro ele geçirilirken 70 lüks araca el konuldu.

Ayrıca İspanya'da şebekeyle irtibatlı olduğu düşünülen 10 kişinin malvarlığı donduruldu.

Brezilya'dan Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede en büyük operasyonun yapıldığı aktarıldı.


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