EURO 2032, Türkiye'den alınacak mı? Mehmet Büyükekşi resmen duyurdu

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından yaşananlar gündeme oturdu.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 1-1 biten Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya inerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yaşanan bu olayın ardından maçlar süresiz ertelendi

Sosyal medya bu iddialar ile çalkalanırken beIN SPORTS'dan gelen bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

İddiaya göre bu gece yaşanan olay nedeniye İtalya ile ortak düzenlenecek olan EURO 2032, Türkiye'den alınabilir.

UEFA'nın nasıl bir karar vereceği henüz bilinmiyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mehmet Büyükekşi'den açıklama geldi!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Büyükekşi, "EURO2032'ye ev sahipliğimiz için bir endişemiz yok." ifadelerini kullandı.