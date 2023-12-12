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Spor EURO 2032, Türkiye'den alınacak mı? Mehmet Büyükekşi resmen duyurdu
Spor

EURO 2032, Türkiye'den alınacak mı? Mehmet Büyükekşi resmen duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-12-12 12:45:00 - 2023-12-12 12:45:27
EURO 2032, Türkiye'den alınacak mı? Mehmet Büyükekşi resmen duyurdu

Ankaragücü başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından çıkan EURO 2032 haberi ortalığı karıştırdı. Detaylar haberimizde...

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından yaşananlar gündeme oturdu.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 1-1 biten Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya inerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yaşanan bu olayın ardından maçlar süresiz ertelendi

Sosyal medya bu iddialar ile çalkalanırken beIN SPORTS'dan gelen bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

İddiaya göre bu gece yaşanan olay nedeniye İtalya ile ortak düzenlenecek olan EURO 2032, Türkiye'den alınabilir.

UEFA'nın nasıl bir karar vereceği henüz bilinmiyor.
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Mehmet Büyükekşi'den açıklama geldi!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Büyükekşi, "EURO2032'ye ev sahipliğimiz için bir endişemiz yok." ifadelerini kullandı.

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