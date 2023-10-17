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Spor Euro 2024: Belçika – İsveç maçı ertelendi
Spor

Euro 2024: Belçika – İsveç maçı ertelendi

Yeniakit Publisher
2023-10-17 13:40:00 -
Euro 2024: Belçika – İsveç maçı ertelendi

Belçika – İsveç karşılaşması, maçın oynandığı Brüksel kentindeki Sainctelette Meydanı’nda gerçekleşen ve iki İsveç vatandaşının ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı nedeniyle ertelendi

Maç başlamadan hemen önce Brüksel’de iki İsveç taraftarının silahlı saldırı sonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri F Grubu’ndaki Belçika ile İsveç arasındaki futbol karşılaşmasına devam edilmedi.

UEFA’dan yapılan açıklamada, ilk devresi tamamlanan maçın “terör saldırısı olasılığı” gerekçesiyle askıya alındığı belirtildi. Kararın, iki takımın onayı ve güvenlik güçleriyle yapılan görüşmenin ardından verildiği de vurgulandı.

İsveç basınında yer alan haberlerde, İsveçli milli oyuncuların maçın ikinci yarısına çıkmama yönündeki taleplerini hakeme ilettiği, Belçikalı oyuncuların da bu duruma onay verdiği bildirildi.

Belçika basınında ise saldırganın henüz yakalanamaması nedeniyle hoparlörden taraftara tribünlerde kalmaları yönünde çağrıda bulunulduğu ifade edildi.

Maçın oynandığı Kral Baudouin Stadyumu’na 5 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırıda, kaç kişinin yaralandığına ilişkin bilgiye de henüz ulaşılamadı.
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İsveç’in 15. dakikada Gyökeres’in golüyle öne geçtiği mücadelede, Belçika 31. dakikada Lukaku’nun penaltıdan ağları sarsmasıyla skoru eşitlemiş ve ilk yarı, 1-1 eşitlikle sona ermişti.

UEFA’nın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj: “Bu akşam Brüksel’de meydana gelen şüpheli terör saldırısının ardından, iki takım ve yerel polis yetkilileriyle yapılan istişareler sonrasında, Belçika ile İsveç arasında oynanan UEFA EURO 2024 eleme karşılaşmasının iptal edilmesine karar verildi.“

 

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