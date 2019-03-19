EURO 2020 Türkiye - Moldova maçı ne zaman nerede saat kaçta oynanacak?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı H Grubu'ndaki ilk iki maçın hazırlıklarına İstanbul'da başladı. A Milli Futbol Takımı Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda Moldova ile 25 Mart'ta karşı karşıya gelecek. TFF,daha önce karşılaşmanın Eskişehir'de oynanacağını duyurmuştu. Peki, Türkiye - Moldova maçı ne zaman, nerede, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi yeniakit.com.tr’de…

A Milli Futbol Takımı'nda mesai başladı. Milli takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk antrenmanını yaptı. A Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilen Şenol Güneş, ilk antrenmanında oyuncularını sık sık uyardı. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanda teknik direktör Şenol Güneş, yaklaşık 15 yıl sonra A Milli Takım'daki ilk antrenmanına çıktı. Milli oyunculardan Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Sinan Bolat, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Emre Taşdemir takımdan ayrı koşu yaptıktan sonra salonda çalıştı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile başladığı antrenmanda, koşu ve pas çalıştı. Oyuncular, yarı sahada yapılan çift kale maçla idmana devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise futbolcular iki bölüme ayrıldı.

Şenol Güneş'ten uyarılar

Oyuncuların bir bölümü şut çalışması, diğer bölümü ise yan top ve savunma çalışması gerçekleştirdi. Kadrodan çıkarılan Mehmet Topal ise antrenmanda yer almadı. A Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilen Şenol Güneş, ilk antrenmanında oyuncularını sık sık uyardı. Yapılan çift kale maçı zaman zaman durduran deneyimli teknik adam, oyuncularını yaptıkları hatalarla ilgili ikaz etti.

Türkiye - Moldova maçı ne zaman, nerede, saat kaçta?

25 Mart 2019 Pazartesi günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. A Milli Futbol Takımımızın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok(Başakşehir), Muhammed Şengezer(Bursaspor), Uğurcan Çakır(Trabzonspor), Sinan Bolat(Royal Antwerp)

Defans: Gökhan Gönül(Beşiktaş), Zeki Çelik(Lille), Çağlar Söyüncü(Leicester City), Kaan Ayhan(Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Ozan Kabak(Stuttgart), Hasan Ali Kaldırım(Fenerbahçe), Emre Taşdemir(Galatasaray)

Orta Saha: Deniz Türüç(Kayserispor), Efecan Karaca(Alanyaspor), Yusuf Yazıcı,(Trabzonspor) Dorukhan Toköz(Beşiktaş), Emre Belözoğlu(Başakşehir), İrfan Can Kahveci(Başakşehir), Mahmut Tekdemir(Başakşehir), Mehmet Topal(Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup(Beşiktaş), Okay Yokuşlu(Celta Vigo), Yunus Mallı(Wolfsburg), Emre Kılınç(Sivasspor)

Forvet: Güven Yalçın(Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu(Milan), Burak Yılmaz(Beşiktaş), Cenk Tosun(Everton)

Euro 2020 Eleme gruplarında hangi takımlar eşleşti?

Çekilişe 3. torbadan giren A Milli Futbol Takımı, ilk kez 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı şampiyonaya katılabilmek için H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele edecek.

55 milli takımın 10 grupta yarışacağı elemelerde 5 grupta beşer, 5 grupta da altışar takım yer alıyor. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, turnuvaya katılma hakkı kazanacak. Son 4 ekip ise UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.

12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde oynanacak 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kura çekimi, 1 Aralık 2019'da gerçekleşecek. Finallerde 24 takım, dörderli 6 gruba ayrılacak.

EURO 2020 Elemeleri'ndeki grup eşleşmeleri şöyle:

A Grubu: İngiltere, Çekya, Bulgaristan, Karadağ, Kosova

B Grubu: Portekiz, Ukrayna, Sırbistan, Litvanya, Lüksemburg

C Grubu: Hollanda, Almanya, Kuzey İrlanda, Estonya, Belarus

D Grubu: İsviçre, Danimarka, İrlanda, Gürcistan, Cebelitarık

E Grubu: Hırvatistan, Galler, Slovakya, Macaristan, Azerbaycan

F Grubu: İspanya, İsveç, Norveç, Romanya, Faroe Adaları, Malta

G Grubu: Polonya, Avusturya, İsrail, Slovenya, Makedonya, Letonya

H Grubu: Fransa, İzlanda, Türkiye, Arnavutluk, Moldova, Andorra

I Grubu: Belçika, Rusya, İskoçya, Kıbrıs Rum Kesimi, Kazakistan, San Marino

J Grubu: İtalya, Bosna Hersek, Finlandiya, Yunanistan, Ermenistan, Lihtenştayn

Eleme grupları maç tarihleri

1. Maçlar: 21-23 Mart 2019

2. Maçlar: 24-26 Mart 2019

3. Maçlar: 7-8 Haziran 2019

4. Maçlar: 10-11 Haziran 2019

5. Maçlar: 5-7 Eylül 2019

6. Maçlar: 8-10 Eylül 2019

7. Maçlar: 10-12 Ekim 2019

8. Maçlar: 13-15 Ekim 2019

9. Maçlar: 14-16 Kasım 2019

10. Maçlar: 17-19 Kasım 2019

UEFA Uluslar Ligi play-off maç tarihleri

Kura çekimi: 22 Kasım 2019

Play-off yarı finalleri: 26-28 Mart 2020

Play-off finalleri: 29-31 Mart 2020