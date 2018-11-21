THY- Euroleague
0553 313 94 23

EURO 2020 Eleme Grup torbaları belli oldu!

Türkiye'nin 3'üncü torbada yer aldığı EURO 2020 kura çekimi, İrlanda'nın başkenti Dublin'de 2 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:35
EURO 2020 Eleme Grup torbaları belli oldu!

UEFA EURO 2020 Eleme Grupları torbaları, UEFA Uluslar Ligi müsabakaları sonucunda oluşan puanlamanın ardından belirlendi. Türkiye'nin 3'üncü torbada yer aldığı kura çekimi, İrlanda'nın başkenti Dublin'de 2 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

55 takımın 10 grupta mücadele edeceği elemelerde, 5 tane 5, 5 tane de 6 takımdan oluşan grup olacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar doğrudan turnuvada mücadele etme hakkını kazanacak. Diğer dört takım ise UEFA Uluslar Ligi Play-Off maçlarının ardından belirlenecek.

Elemelerde ilk maçlar 21-23 Mart 2019, son karşılaşmalar ise 17-19 Kasım 2019 tarihlerinde oynanacak. 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerindeki şampiyonaya 12 Avrupa ülkesindeki 12 kent ev sahipliği yapacak.

Kura çekim torbaları

UEFA Uluslar Ligi torbası: Portekiz, Hollanda, İngiltere, İsviçre

1'inci torba: Belçika, Fransa, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Polonya

2'nci torba: Almanya, İzlanda, Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç, Rusya, Avusturya, Galler, Çekya

3'üncü torba: Türkiye, Slovakya, İrlanda, Kuzey İrlanda, İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya, Bulgaristan, İsrail

4'üncü torba: Macaristan, Romanya, Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Slovenya, Litvanya, Gürcistan

5'inci torba: Makedonya, Kosova, Belarus, Lüksemburg, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova, Cebelitarık, Faroe Adaları

6'ncı torba: Letonya, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 16:35
  1. İngiltere
  2. Türkiye
  3. Bosna Hersek
  4. Avrupa
  5. Almanya
  6. Sırbistan
  7. Arnavutluk
  8. İtalya
  9. İsviçre
  10. Rusya
  11. Kazakistan
  12. Ukrayna
  13. Fransa
  14. İsveç
  15. Kıbrıs
  16. Azerbaycan
  17. Avusturya
  18. Gürcistan
  19. Bulgaristan
  20. Yunanistan
  21. Belarus
  22. Belçika
  23. İsrail
  24. Moldova
  25. Portekiz
  26. Hollanda
  27. Macaristan
  28. Romanya
  29. Ermenistan
  30. Danimarka
  31. Norveç
  32. Hırvatistan
  33. Polonya
  34. İspanya
  35. İzlanda
  36. Makedonya
  37. Estonya
  38. Slovenya
  39. Karadağ
  40. Kosova
  41. Letonya
  42. Bosna
  43. Finlandiya
  44. Litvanya
  45. Slovakya
  46. 23 Mart
  47. Galler
  48. Faroe Adaları
  49. Andorra

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Asırlık kaya oyma ev geleneğinden vazgeçmiyorlar
    1. Asırlık kaya oyma ev geleneğinden..
    2. "Şehir hastaneleri üniversitelere..
    3. Yeşilırmak'ta 61 kilogramlık yayın..
    4. Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı..
    5. Marmaris'te çıkan iki hortum ilçeyi..
    6. Altının kilogramı 210 bin 700 liraya..
    7. Çocuğunuz 'proje çocuk' mu?
    8. Galatasaray'da Atiker Konyaspor maçı..
    9. Esneklik metodu sınav kaygısını..
    10. Bursaspor'da Furkan Soyalp ameliyat..
    11. Duş perdesini temizlemek için pratik..
    12. BAE'den casuslukla suçladığı İngiliz..
    13. Çocuklarda kansızlık nelere yol açar?
    14. Kırklareli'deki FETÖ/PDY davaları
    15. 2019'un resmi tatil takvimi belli..
    16. Fuat Oktay Sudan'da Cumhurbaşkanı ile..
    17. Bipolar bozukluğun tedavisi var mı?
    18. Köy çocukları gezici kütüphane ile..
    19. 4. Kolordu davasında sanıklara ceza..
    20. Flaş iddia! İttifak yapılacak iller..
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!