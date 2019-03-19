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EURO 2020 eleme grup maçları ne zaman oynanacak?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri kura çekimi, İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılmıştı. Çekilişe 3. torbadan giren A Milli Futbol Takımı, H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı H Grubu'ndaki ilk iki maçın hazırlıklarına İstanbul'da başladı. 55 milli takımın 10 grupta yarışacağı elemelerde 5 grupta beşer, 5 grupta da altışar takım yer alıyor. Peki EURO 2020 eleme grup maçları ne zaman oynanacak? İşte 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son dakika haberleri.

19 Mart 2019 Salı 09:04
EURO 2020 eleme grup maçları ne zaman oynanacak?

Milli Takım'ın Euro 2020 Elemeleri'ndeki fikstürü. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri kura çekimi, İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılmıştı. Çekilişe 3. torbadan giren A Milli Futbol Takımı, H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele karşı karşışa gelecek. A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı H Grubu'ndaki ilk iki maçın hazırlıklarına İstanbul'da başladı. 55 milli takımın 10 grupta yarışacağı elemelerde 5 grupta beşer, 5 grupta da altışar takım yer alıyor. Peki EURO 2020 eleme grup maçları ne zaman oynanacak? İşte 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son dakika haberleri.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı H Grubu'ndaki ilk iki maçın hazırlıklarına İstanbul'da başladı. A Milli Futbol Takımı Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda Moldova ile 25 Mart'ta karşı karşıya gelecek. 

Çekilişe 3. torbadan giren A Milli Futbol Takımı, ilk kez 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı şampiyonaya katılabilmek için H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele edecek.

55 milli takımın 10 grupta yarışacağı elemelerde 5 grupta beşer, 5 grupta da altışar takım yer alıyor. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, turnuvaya katılma hakkı kazanacak. Son 4 ekip ise UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.

12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde oynanacak 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kura çekimi, 1 Aralık 2019'da gerçekleşecek. Finallerde 24 takım, dörderli 6 gruba ayrılacak.

EURO 2020 Eleme grupları maç tarihleri 

1. Maçlar: 21-23 Mart 2019

2. Maçlar: 24-26 Mart 2019

3. Maçlar: 7-8 Haziran 2019

4. Maçlar: 10-11 Haziran 2019

5. Maçlar: 5-7 Eylül 2019 

6. Maçlar: 8-10 Eylül 2019

7. Maçlar: 10-12 Ekim 2019 

8. Maçlar: 13-15 Ekim 2019

9. Maçlar: 14-16 Kasım 2019

10. Maçlar: 17-19 Kasım 2019

 

Play-off yarı finalleri: 26-28 Mart 2020

Play-off finalleri: 29-31 Mart 2020 

 

EURO 2020 Elemeleri'ndeki grup eşleşmeleri

A Grubu: İngiltere, Çekya, Bulgaristan, Karadağ, Kosova

B Grubu: Portekiz, Ukrayna, Sırbistan, Litvanya, Lüksemburg

C Grubu: Hollanda, Almanya, Kuzey İrlanda, Estonya, Belarus

D Grubu: İsviçre, Danimarka, İrlanda, Gürcistan, Cebelitarık

E Grubu: Hırvatistan, Galler, Slovakya, Macaristan, Azerbaycan

F Grubu: İspanya, İsveç, Norveç, Romanya, Faroe Adaları, Malta

G Grubu: Polonya, Avusturya, İsrail, Slovenya, Makedonya, Letonya

H Grubu: Fransa, İzlanda, Türkiye, Arnavutluk, Moldova, Andorra

I Grubu: Belçika, Rusya, İskoçya, Kıbrıs Rum Kesimi, Kazakistan, San Marino

J Grubu: İtalya, Bosna Hersek, Finlandiya, Yunanistan, Ermenistan, Lihtenştayn

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 09:04
  1. İstanbul
  2. Milli Takım'ın Euro 2020 Elemeleri'ndeki fikstürü
  3. EURO 2020 eleme grup maçları ne zaman oynanacak?
  4. EURO 2020 elemeleri grup maçları
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