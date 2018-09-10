THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Etraf mikrop kaynıyor

İlgilisi, daha fazla müşteri çekebilmek için, mümkün olan titizliği, temizliği gösteriyor. Siz de gezip dolaşırken bunu o ışıltı altında görüyorsunuz. Fakat ışıltı sizi yanıltmasın.

10 Eylül 2018 Pazartesi 16:09
Etraf mikrop kaynıyor

Kalabalık ortam her zaman bulaşıcı mikrop tehlikesi taşır. Tıpkı hastane ziyaretlerinde yaptığınız gibi dikkatli olmalısınız ve oraya bıraya dokunmamalısınız. Alışveriş merkezlerindeki yürüyen merdivenlerin tuttuğumuz yerlerinde bazı zararlı maddeler olabilir. Binlerce insan tutunuyor onlara.. Onlar arasında nice hastası, hasta olduğundan haberi bile olmayanı var. Ayrıca halka açık yerlerde kötü niyetli şahısların; hepatit ve türevleri, AIDS gibi bulaşıcı hastalık dağıtma girişimleri sosyal sağlık tehdidi oluşturuyor. Bu sebeple dikkat etmemiz gerek

Sinema, tiyatro, konser salonu gibi kalabalık izleyici kitlesine sahip kapalı alanlarda, bizlere ayrılan koltuklara oturmadan önce ışıklar henüz yanıyorken koltuklarımızın üzerini kontrol etmeliyiz.

Halka açık ankesörlü telefonları kullanırken jetonumuzu geri alırken jeton iade gözüne elimizi dikkatlice kontrol ederek sokmalıyız.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 16:09
  1. mikrop
  2. hastalık
  3. kalabalık ortam

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pazartesi günü İstanbul'da toplu taşıma araçları kaça kaçar ücretsiz?
    1. Pazartesi günü İstanbul'da toplu..
    2. Kolesterol hapları zararlıymış!
    3. Merasim Sokak davasında karar çıktı!
    4. Türkiye'nin dolar mesajı, dünyada ses..
    5. 497 düzensiz göçmen sınırda yakalandı
    6. Okul sezonu öncesi İBB'den..
    7. Kilis'te esnaf kavgası kanlı bitti!
    8. Karaciğerde sorun varsa...
    9. Pakistan Ordusu 13 teröristin idam..
    10. FIFA FIFPro, yılın en iyi 11'i aday..
    11. Yeni sezon öncesi kırtasiyelere..
    12. Gomis'e büyük şok! Akrabası uğradığı..
    13. Etraf mikrop kaynıyor
    14. Şems-i Tebrizi'den nasihatler
    15. Ankara kararını verdi: Suriyelilere..
    16. Zonguldak'ta trafik kazası can aldı!..
    17. Yargıtay'dan Enis Berberoğlu'na red!
    18. Hayatını kaybeden MHP İlçe Başkanı son..
    19. Salah'ı sakatlayan Ramos: Ölüm..
    20. İdlib'e hava saldırısı protesto edildi!
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek
    Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek