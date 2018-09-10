Etraf mikrop kaynıyor

Kalabalık ortam her zaman bulaşıcı mikrop tehlikesi taşır. Tıpkı hastane ziyaretlerinde yaptığınız gibi dikkatli olmalısınız ve oraya bıraya dokunmamalısınız. Alışveriş merkezlerindeki yürüyen merdivenlerin tuttuğumuz yerlerinde bazı zararlı maddeler olabilir. Binlerce insan tutunuyor onlara.. Onlar arasında nice hastası, hasta olduğundan haberi bile olmayanı var. Ayrıca halka açık yerlerde kötü niyetli şahısların; hepatit ve türevleri, AIDS gibi bulaşıcı hastalık dağıtma girişimleri sosyal sağlık tehdidi oluşturuyor. Bu sebeple dikkat etmemiz gerek

Sinema, tiyatro, konser salonu gibi kalabalık izleyici kitlesine sahip kapalı alanlarda, bizlere ayrılan koltuklara oturmadan önce ışıklar henüz yanıyorken koltuklarımızın üzerini kontrol etmeliyiz.

Halka açık ankesörlü telefonları kullanırken jetonumuzu geri alırken jeton iade gözüne elimizi dikkatlice kontrol ederek sokmalıyız.