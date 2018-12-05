Etli pırasa

MALZEMELER

1 kg pırasa

400 gram iri doğanmış kemiksiz kuzu eti

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan

1 çorba kaşığı salça

Yeteri kadar su

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Pırasaları temizleyip, 2 cm uzunluğunda verev doğrayın. Tereyağını bir tencereye alıp, yemeklik doğranmış soğanı sote edin. Üzerine eti ekleyip, suyunu salıp çekene dek kavurun. Salçayı 1 su bardağı sıcak suda açın ve tencereye ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Yemeğin üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Et ve pırasa yumuşayana dek (azalırsa su ilave ederek) pişirin.