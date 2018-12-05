Etli pırasa
Etli pırasayı hiç denediniz mi? İşte çok lezzetli etli pırasa tarifi…05 Aralık 2018 Çarşamba 22:01
MALZEMELER
1 kg pırasa
400 gram iri doğanmış kemiksiz kuzu eti
2 çorba kaşığı tereyağı
1 adet soğan
1 çorba kaşığı salça
Yeteri kadar su
Tuz
Karabiber
YAPILIŞI
Pırasaları temizleyip, 2 cm uzunluğunda verev doğrayın. Tereyağını bir tencereye alıp, yemeklik doğranmış soğanı sote edin. Üzerine eti ekleyip, suyunu salıp çekene dek kavurun. Salçayı 1 su bardağı sıcak suda açın ve tencereye ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Yemeğin üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Et ve pırasa yumuşayana dek (azalırsa su ilave ederek) pişirin.
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