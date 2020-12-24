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Aktüel Etiyopya'da sivillerin katledildiği bölgeye asker gönderildi
Aktüel

Etiyopya'da sivillerin katledildiği bölgeye asker gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-12-24 11:49:10 -
Etiyopya'da sivillerin katledildiği bölgeye asker gönderildi

İSTANBUL (AA) - Etiyopya'nın batısındaki Benishangul Gumuz eyaletinde, silahlı grupların bir köye düzenledikleri saldırıda onlarca sivilin katledilmesi sonrası bölgeye asker gönderildiği bildirildi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede en kısa zamanda güvenliğin sağlanacağı ve sorumluların yakalanacağını açıkladı.

Ahmed, "Benishangul Gumuz'daki saldırı sonrası güvenliğin sağlanması amacıyla bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi." dedi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı mesajı gönderen Ahmed, sivillere yönelik saldırıların insanlık dışı bir durum olduğunu belirtti.

Ahmed, "Düşmanlarımızın amacı cuntaya karşı zaferimizi dağıtmaktır ama başarılı olamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Etiyopya'nın batısındaki Benishangul Gumuz eyaletinde, 23 Aralık'ta, silahlı gruplar bir köye düzenledikleri saldırıda onlarca sivili katletmişti.

Bazı yerel haber kaynakları da ölü sayısının 90'ın üzerinde olduğunu ifade etmişti.

- Başbakandan "şiddet olaylarına son verme" sözü

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 22 Aralık'ta ziyaret ettiği Metekel'de, "bölgedeki etnik çatışmalara ve şiddet olaylarına son verme" sözü vermişti.

Hükümet, on binlerce kişinin yerinden olduğu ve son aylarda tırmanışa geçen bölgedeki çatışmalarda, teslim olmaları için ülkenin kuzeyinde askeri operasyon düzenlenen isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) parmağı olduğunu savunuyor.



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