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Aktüel Etiyopya'da orduya yerel eyalet yönetimini devirmesi emri verildi
Aktüel

Etiyopya'da orduya yerel eyalet yönetimini devirmesi emri verildi

Yeniakit Publisher
2020-11-04 09:14:11 -
Etiyopya'da orduya yerel eyalet yönetimini devirmesi emri verildi

İSTANBUL (AA) - Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, federal hükümete "savaş açan" Tigray eyaleti yönetimini devirmesi için orduya emir verdiğini açıkladı.

Ahmed, yaptığı yazılı açıklamada, bu sabah ulusal ordu birliklerine saldıran Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) karşı tüm sabrın tükendiğini ve orduya harekete geçmesi emri verdiğini aktardı.

Halka, ulusal ordusunun arkasında durması çağrısında bulunan Ahmed, federal hükümetin halka zarar gelmemesi için TPLF yönetimine karşı şimdiye kadar büyük bir sabır gösterdiğine işaret etti.

Ahmed'in kararının uzun yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da büyük çatışmalara yol açabileceğinden korkuluyor.

Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.

TPLF, hükümetin seçimleri erteleme kararına uymayarak yerel yönetim seçimlerini yapmıştı.

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